Как работает «двигатель торговли», и что нам с этим делать

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 июля 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели», Владимир Миронов, Нижний Новгород ]

Фото: соцсети

Говорят, что телевидение и другие СМИ не могут существовать без рекламы. Но давайте подумаем – насколько эта сфера бизнеса соответствует хотя бы здравому смыслу (если не говорить уже об интеллектуальном, моральном и/или художественном уровне), и соразмерно ли в ней соотношение пользы и зла?

Много ли людей при покупке товаров руководствуются телерекламой? Опыт показывает, что покупатели используют другие источники информации (больше всего - интернет и сведения от знакомых). Поэтому назойливые предложения одного и того же товара-услуги только по одному каналу несколько десятков раз в сутки – бессмыслица. А ведь одна и та же реклама передаётся по нескольким каналам!

Реклама на главных телеканалах очень дорога. Следовательно, рекламодатели продуктов питания и кошачьего корма, лекарств, парфюмерии, прокладок, Газпрома, банковских услуг и прочего – не бедные организации, но им очень хочется стать ещё богаче. Но, где же мера и здравый смысл?

Особенно возмутительно и даже губительно для психического здоровья прерывание художественных фильмов и документальных передач, спектаклей, концертов, лекций и т.п.

Во-первых, при просмотре таких материалов зритель настроен на логическое восприятие содержания и эстетики (где она есть), а прерывание его вызывает раздражение и микростресс, накопление которых за длительное время расшатывает нервную систему и психику. В такие моменты раздосадованный зритель мгновенно переключается на ближайший случайный канал, но – внимание (!) – видимо, есть соглашение об одновременной подаче рекламы разными каналами в оговоренное время, и это сделано для поддержания рейтингов. Человек в раздражении переживает «неизбежность» и возвращается к просмотру увлекшей его передачи уже с испорченным настроением.



Во-вторых, создатель фильма или авторской передачи заинтересован в том, чтобы зритель проникся произведением, игрой актёров, деталями оформления, музыкальным сопровождением. Грубое и тупое «врезание» рекламы в стройную симфонию мысли и действия смазывает всё её восприятие. Например, идёт трогательный фильм про события Великой Отечественной войны – и тут врывается реклама кошачьих кормов (целых трёх!), женских прокладок и средства против грибка ногтей! Да и не один раз… Это – не маразм? Думается, уважающие свой труд создатели фильмов и другой интеллектуальной продукции должны поднять свой голос против подобных надругательств.



Предлагается:

1) Законодательно установить показ рекламы в некие определённые промежутки времени по каждому каналу, для того, чтобы сохранить общее договорное время для рекламы. Например, в 3:30, 6:30, 9:30, 12:30, 15:30, 18:30, 21:30, 00:30 – с тем, чтобы телезрители смогли приготовить бумагу и карандаш для записи информации о рекламируемой продукции и услугах.



2) Рекламные вставки не должны прерывать передачи по материалам, на которые распространяется действие Закона об авторском праве и смежных правах. Это касается кинофильмов, концертов, научных и информационных передач. Так, например, делает канал «Культура».