Пресса США: Америка надавила коленом на горло всего мира

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 июля 2020, 18:46 [ «Аргументы Недели», Эллен Тэйлор (Ellen Taylor) американская журналистка ]

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Оборонный бюджет 2021 года в настоящее время проходит обсуждение в Конгрессе. Ежегодный спектакль, связанный с этим событием, всегда представлял особый интерес для жителей северной части Тихоокеанского побережья Соединенных Штатов, поскольку «питомник» ВМС США находится всего в двенадцати милях от американского берега. Именно здесь многие виды оружия, оплаченные Конгрессом, проходят первые этапы тестирования и подготовки перед постановкой на вооружение. В качестве требования палаты представителей для одобрения всех манипуляций, командование военно-морских сил должно консультироваться с Конгрессом каждые несколько лет. Эта возможность для конгрессменов воздействовать на дела ВМС позволила общественности ознакомиться с влиянием испытаний оружия на окружающую среду, и, что не менее важно, неравнодушным людям стало известно об угрозах, которые таит в себе возрастающая смертоносность создаваемых вновь и вновь вооружений.

На слушаниях Комитета по вооруженным силам по бюджету палаты представителей можно услышать много чего интересного. Самыми счастливыми на них выглядят генералы и другие военные представители. Мотивация увеличения военных расходов у них одна и та же. Например, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли объясняет необходимость постоянного обновления вооружений и повышения огневой мощи ВС США тем, что «характер войны меняется с каждым днем».

Грязные, практически безуспешные, асимметричные войны на опустошенном Ближнем Востоке уже потеряли интерес у американских генералов. И теперь они наколдовали себе новый образ врага, это два более достойных противника - Китай и Россия. Несмотря на то, что бюджет Пентагона составляет более 40% мировых военных расходов, а Китай и Россия тратят, соответственно, одну шестую и одну десятую от него, американские генералы пафосно заявляют, что Москва и Пекин «наступают им на пятки». Самое трагикомичное заключается в том, что Китай и Россия вовсе не соответствуют той роли агрессора, которую приписывает им Вашингтон.

Поэтому Америка должна истязать их подобно тому, как истязают быков на корриде. Ради этого корабли ВМС США направляются к берегам этих стран и курсируют возле двенадцати мильной зоны, проводя масштабные военные учения в Южно-Китайском море, Черном море, Персидском заливе и Японском море. С той же целью этой весной тысячи военных США прошли по всей Европе, чтобы провести военные учения вдоль границ России. А ракетные эсминцы класса Арли-Бёрк с воздушным эскортом провели в мае этого года маневры вблизи российского побережья в Баренцевом море, чтобы якобы обеспечить «свободу навигации».

Мы клевещем на эти две страны в наших средствах массовой информации и вводим санкции, заставляя их реагировать. В утверждении Трампа о том, что «мы живем во враждебном мире развивающихся угроз» намеренно не упоминается, что мы сами провоцируем эти угрозы. Но Стратегия национальной обороны требует «господства полного спектра». Это требует абсолютного контроля, например, военного превосходства на суше, на море, в воздухе и в космосе. Поэтому, в ожидании войны «высокого уровня» с этими «наступающими на пятки», потребуется захватывающая модернизация наших арсеналов. Готовясь к завоеванию мирового господства, несмотря на просьбы ООН, союзников, а также самой России и Китая, мы отозвали несколько договоров: Соглашение по Ирану в 2018-м, Договор РСМРД в 2019-м, Договор о нераспространении ядерного оружия в 2020-м. Вышли из Совета ООН по правам человека в 2018-м.

На очереди Договор по открытому небу и Договор СНВ, срок действия которого истекает в 2021 году.

Договор по космосу 1967 года был нарушен, по крайней мере, по духу, созданием Космических сил. Вице-президент Пенс отказался говорить, будем ли мы развертывать вооружения в космосе, что было бы явным нарушением. На этот счет президент заявил: «Если вы не доминируете, вы напрасно тратите свое время… недостаточно иметь американское присутствие в космосе, мы должны иметь господство в космосе,… ».

Договоры являются препятствием на пути свободы действий.

Мы нацелены на амбициозную и агрессивную модернизацию существующих систем вооружений и будем разрабатывать провоцирующие новые технологии: гиперзвуковое оружие, способное развивать скорость до 15 000 миль в час, впечатляющий искусственный интеллект, автономные системы и платформы, 5G, совершенствовать ядерные силы, включая ядерное оружие «малой мощности», развивать свои возможности в кибернетике и микроэлектронике, создавать компьютеры которые работают на несколько порядков быстрее современных. Что касается космоса, мы разработали, по словам президента Трампа (сказано на церемонии вручения флага Космическим силам), «некоторые из самых невероятных видов оружия, которые кто-либо когда-либо видел».

Министр обороны Майк Эспер с энтузиазмом относится к беспилотным надводным и подводным кораблям, оснащенных смертоносным оружием, способных воевать в различных боевых доменах. Учения с использованием надводных боевых роботов, рои которых ВМС готов развернуть, скорее всего, будут проводиться у наших берегов.

И палата представителей, и сенатские комитеты по Вооруженным силам с безразличием относятся к серьезным настоящим угрозам, во время слушаний. Было, правда, как-то раз сделано небольшое замечание о климатической катастрофе, грозящей планете, и о том, что американские военные создают больше парникового газа, чем кто бы то ни было. Главным возражением, сделанным Адамом Смитом, председателем комитета палаты, относительно бюджета, было то, что президент Трамп потратил 7,2 миллиарда долларов на строительство пограничной стены. Однако консенсус по военному бюджету был достигнут с радостью, и стороны обменялись поздравлениями по поводу их удобного двухпартийного сотрудничества. Военный бюджет на 2020 год был утвержден, и только четыре сенатора и сорок восемь представителей проголосовали против.

Действуйте, мастера войны! То, как мы обращаемся с другими народами, содержит в себе многие элементы расизма и насилия, которые осуждают демонстрации на наших улицах. Американские военные надавили коленом на горло всему миру. Наши правители очаровывают нас своей ложью «они ненавидят наши свободы».