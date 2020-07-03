Вождизм как привычный образ жизни. Большая часть африканских государств застряло в диктаторской эпохе

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 июля 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Вождизм – всё ещё актуальная и крайне злободневная проблема для человечества. Само понятие относится не только к политическим идеологиям, но и к общественному укладу во многих странах мира.

В Африке вождизм – не просто нерешённая проблема, но и можно сказать, закоренелая. Всё началось ещё за многие века до нашей эры. Так уж получилось, что о демократии и свободе первыми заговорили Греки. У них первыми появлялись всевозможные мыслители с уникальным складом ума, старающиеся понять весь принцип человеческой жизни. Порою они задумывались об идеальном государстве и о совершенной системе власти. Но не все воспринимали их учения, как должное. К примеру, если бы те же Платон, Сократ или Аристотель распространяли своё учение в Древнем Египте, то скорее всего их либо казнили, либо просто изгнали бы из страны без права посещения. Но в эллинских городах к их мнениям прислушивались даже правители, не говоря уже о простых людях.



На территории Африки никогда не размышляли о том, почему часть людей, представляющая собой элиту, берёт от жизни всё, а другая – не может найти куска хлеба себе на ужин.

Там никогда не было никаких идеологов, выступающих за свободу и равенство. Никогда не существовало свободного и многогранного мышления. Родоплеменные отношения в этих странах сохранились вплоть до современности. Вождей племён нередко обожествляли и ставили наравне со сверхъестественными сущностями. Шаманы, приближённые к правителю, охотно следовали его приказам. Либо же если правитель был слаб и немощен, шаманы сами брали на себя роль главенствующих сил в племени. Вера в сверхъестественное и непостижимое запугивала людей и заставляла их доверять тем, кто, как им казалось, руководит этими тайными силами. К тому же, как и во многих цивилизациях Земли, у простых обывателей сохранялся невероятный страх перед смертью. Шаманы и племенные вожди убеждали людей, что смерти не существует, и что они прекрасно осведомлены о тонкостях загробной жизни.

Первобытные и родоплеменные отношения в Африки слишком застоялись. Не только общественные уклады, но и полная изоляция от остального мира, сделали местных жителей теми, кем они являются до сих пор. Здесь не ведётся речей о расизме, так как все люди являются по сути братьями, сделанными из «одного теста». Но в отношении африканцев получилось так, что эти культуры попросту отстали от европейских цивилизаций. Их традиции и общественные устои слишком отличались от соседей с севера.

Даже арабы и бедуины казались более цивилизованными и многогранными. Посему после провозглашения независимости в ХХ веке многие африканские страны попросту не справились с ситуацией. Они оказались в сложном и весьма необычном положении. А ведь у них могли бы сформироваться вполне демократические государства с преобладанием настоящих свобод без проявления радикализма. Но всё разрушила целая «пандемия» вождизма, процветающая здесь веками. Когда в 60-х многие страны Африки стали освобождаться, к власти в них нередко приходили племенные вожди. Они отказывались признавать всякие свободы, навеянные европейцами. Для них не существовало никакой власти народа. Государства, над которыми они брали власть, тут же превращались в обычные африканские княжества с преобладанием строгой монархической власти. Всякое инакомыслие жестоко наказывалось. Ведь родоплеменные отношения древности не предполагали неуважения к вождю и его подданным. Подданные вождя охотно пользовались своими привилегиями и не собирались ничем делиться с простонародьем, которое они приравнивали к «недостойным».

Но не стоит считать, что в Африке имелось преобладание неразвитых и первобытных культур. На территориях нынешних Эфиопии, Эритреи и Судана уже возникали крупные цивилизации. Одним из самых таинственных считается Нубийская цивилизация, возможно существовавшая ещё до египетских пирамид. Древние фараоны писали о невероятных чёрных гигантах, обитающих на юге, свирепых и яростных. Впрочем, речь шла не только о представителях негроидных рас, но и об эфиопах. Эфиопы, как известно, относятся к совершенно иному восточно-африканскому типу. Они не слишком похожи на своих соседей из народностей банту или иных юго-западных племён. Происхождение эфиопов так до сих пор и не выявлено. Но тем не менее, их уклады всё так же напоминают традиции древнейших царств, существовавших во времена фараонов. К примеру, в нынешней Эритрее власть принадлежит одному человеку, Исайясу Афеворки, который ведёт себя как настоящий самодержец. Он организовал бессрочную службу в армии, до предела разорил собственный народ, а заодно и создал культ личности. В Судане до 2019 года свирепствовал самодержавный и деспотичный лидер по имени Омар-аль-Башир, уничтожавший людей тысячами. Лидер, считавшийся даже не президентом, а настоящим султаном, так как не терпел никаких ограничений власти. То, что у этих тиранов имелась какая-то поддержка среди населения, это абсолютно нормальное явление. Ведь в древности подобные им правители считались вполне адекватными. Никто и ничто не имело право даже на малейшую критику верховной власти. Таковы тогда были общественные уклады, и не только в Африке, но и во многих державах Востока. Привязанность к вождю, как к богу, и зависимость от него, были очень популярны во времена царства Мероэ или древнего Аксума. Местные жители пронесли свои устои через множество веков. И даже сейчас, некоторые из них имеют крайне примитивное мышление. Всякая власть ими воспринимается, как божественная.

Как бы кто ни говорил сейчас про африканское поднятие экономики, и как бы кто ни утверждал о развитых культурах, родоплеменные отношения и вождизм всё ещё довольно популярны в этих странах. Пока подобные идеи существуют в общественной жизни людей, о демократиях и свободах можно будет только мечтать. Африканцы должны всерьёз переосмыслить свои традиции и переделать их под новую эру. Ведь в новой эпохе, которая приходит к нам уже сейчас, не будет места для диктатуры и тирании. Подобные системы навечно уйдут в прошлое, и превратятся в очередное завершённое испытание для всего человечества.