Нигерия : гибрид средневековья и современности

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 июля 2020, 01:15 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Нигерия – очередная страна «третьего мира», находящаяся в Западной Африке. Несмотря на то, что она позиционирует себя, как вполне развитая держава, очень многие элементы жизни здесь всё ещё пребывают в средневековье. Поэтому эмиграция в эту страну может стоить любому, как минимум, здоровья, а то и жизни.

Начнём с того, что никакой системы здравоохранения здесь просто нет. Несмотря на то, что в стране имеются бесплатные больницы, врачи предпочитают работать за хорошие денежки. В противном случае, вас может ждать неблагоприятная ситуация на протяжении всей оставшейся жизни. Уровень смертности во многих штатах Нигерии очень высокий. Люди умирают от малярии, кишечных инфекций и прочего «добра». Из-за ненадлежащего уровня охраны здоровья, многие предпочитают самолечение или традиционные средства. Врачи во многих клиниках грязны на руку, так что доверять им свою жизнь будет едва ли хорошей идеей.

В стране до сих пор сохраняются религиозные противоречия. Есть здесь особенный штат под названием Плато, где и поныне случаются столкновения между мусульманами и христианами. Нигерия позиционирует себя, как светская страна. Но на её северных территориях очень сильны мусульманские общины. Есть и радикальные группировки, призывающие к всеобщей исламизации. По сей день не решён вопрос с активностью «Боко Харам». Эта организация поддерживает исламистское течение, и каждый год устраивает где-нибудь бойню. Военные отчаянно противостоят радикалам, пытаясь как можно скорее их ликвидировать. Совсем недавно в этих же землях господствовали ячейки ИГИЛ.

Нигерия обладает поистине необъятными нефтяными богатствами. Но для народа эти богатства мало что значат. Большая часть власти сосредоточена у местной олигархии. Простонародье в этой стране так и остаётся на уровне средневековья. Нередко можно увидеть хижины бедняков, в которых даже нет электричества. Причём не раз эти хижины можно заметить рядом с громадными офисными зданиями, где местные бизнесмены делают свои миллионы. ВВП на душу населения составляет – 2.4 тыс. USD (177-е место в мире). 85% населения живёт даже не за чертой бедности, а ниже этого уровня. Многие прозябают всего на 2 доллара в день. Население постоянно испытывает нехватку воды и электричества. В сельском хозяйстве занято до 70% всех жителей Нигерии. Уровень преступности весьма высокий, посему осторожность не помешает даже в развитых кварталах Лагоса.

Правительственный состав Нигерии как минимум ожидает желать лучшего. Почти вся полнота власти принадлежит местному «дворянству». Президентская власть сильна и могущественна. Судя по результатам правительственной «заботы» о населении, уровень бедности в стране даже не падает, а с каждым разом увеличивается. В это же время элита продолжает процветать и активно пользоваться всеми благами жизни. Местный президент Мохаммед Бухари в 2017 году даже запускал специальный план по восстановлению экономики. Но этот план так и остался лишь в его собственной голове.