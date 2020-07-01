«Как были царями, так ими же и остались» Клановость и деспотия в Джибути

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1 июля 2020, 23:14 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Джибути – одна из маленьких африканских стран, где деспотия, коррупция и клановость – вполне обыденное явление. Когда-то это государство было частью французской колониальной империи, а задолго до этого, представляло собой колонию Аксумского царства. В этих землях проживали кочевые кушитские народы, известные как Исса и Афар.

Джибути получила независимость лишь только в 1977 году. Был проведен общенародный референдум, в результате которого выяснилось, что местные кушиты хотят создания независимого государства. Так на карте появилась ещё одна маленькая страна. Но эта «держава» быстро скатилась к бедности и восстаниям. До провозглашения независимости власть в Джибути удерживали племена Афар. Но после заявления о суверенитете правительство возглавили Исса. Из-за этого в стране нередко случались межэтнические столкновения. С 1991 по 2000 год Джибути даже кровопролитная гражданская война из-за резко вспыхнувших противоречий между племенами. Впрочем, вражда сохраняется и поныне.



Сейчас в Джибути отнюдь не всё так гладко, как могут выдавать официальные СМИ. Официальной религией в этой стране является ислам. Активно действуют суды шариата. Казалось бы, государство вполне демократическое с собственной Конституцией и правами граждан. Но всё же власть здесь принадлежит далеко не президенту и не парламенту, а клановым вождям. Ведь настоящая демократия не свойственна множеству африканских стран. Даже если они и провозглашают у себя республику, власть всё равно сохраняется за вождями или царями, просто под другими наименованиями. Политические партии, законодательные, исполнительные и судебные органы представляют собой не более, чем обычных царских совещателей, которые ничего не могут сделать без воли верховного лидера.

Естественно эти порядки отражаются на уровне жизни и здоровья граждан. Люди в этой стране в большинстве своём прозябают в нищете. Недалеко от Джибути находятся владения Сомалиленда, в котором уже десятилетия идёт война. В золоте купается лишь только местная знать, охотно пользующаяся всеми благами цивилизации. «Как были царями, так ими же и остались», - нередко звучит критика в адрес руководства Джибути. Несмотря на партнёрство республики с развитыми странами Запада, проблемы олигархии и нищеты простонародья здесь по-прежнему актуальны.

На сегодня страной руководит весьма деспотичный лидер по имени Ислаил Омар Гелле. Он является представителем кушитского племени Исса. К власти он пришёл совсем не демократическим путём, а как настоящий монарх. До воцарения Гелле, у руля в Джибути стоял его собственный дядя, Хасан Гулед Аптидон, также считающийся по сути самодержавным властителем. Почти вся власть в государстве полностью подчиняется президенту, так как в свою очередь является главою целого клана.

В 2010 году Гелле беспощадно подавил оппозиционные настроения. Многие сторонники демократического пути Джибути были рассажены по тюрьмам. Большая часть стран мира считает проводившиеся выборы в Джибути незаконными и несправедливыми. Но правящая власть всячески отрицает обвинения в «подставных голосованиях». Гелле сохраняет свой президентский пост с 1999 года. За всё это время он прославился только тем, что активно общался с тиранами и диктаторами, и даже укрепил дружбу с Си Цзиньпином, позволив ему создать на территории страны военную базу. При этом народ в Джибути продолжал жить в ужасающих условиях, каждый день пребывая в страхе за собственную судьбу.