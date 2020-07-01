Назад, в Африку! Как бывшие рабы сами стали рабовладельцами

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 июля 2020, 20:17 [ «Аргументы Недели», Иван Иванов, кандидат исторических наук, автор романа "Дети империи" ]

фото: соцсети

Мой добрый старинный друг, корреспондент ТАСС Геннадий Талалаев поставил всю таможню в Шереметьево вверх ногами.

Когда приземлился рейс из Африки, он с огромным трудом погрузил два здоровенных холщевых мешка на тележку носильщика. А когда тот подвез груз к таможенникам, его удивленно спросили.

- Что это у Вас такое?.

- Деньги, валюта.- просто ответил Геннадий.

И он не шутил. В его необычном грузе помещалось огромное числа десятицентовых американских монет.

А потом на таможне начался просто пожар. Буквально все сотрудники двое суток подряд без сна и отдыха ​ пересчитывали деньги. Тогда с валютой в Союзе была очень строго. Да и с отчетностью в любимом мною, родном ТАСС был полный порядок. Так что Гена пытался контролировать операции таможенников, чтобы по документам все сошлось.

Этот забавных случай произошел в середине 80-х. Генеральный директор Агентства Сергей Андреевич Лосев принял решение закрыть корпункт в столице Либерии - Монровии. Действительно, с точки зрения информации это была мертвая точка - в этой африканской стране правил жесточайший режим и никакие новости узнать было просто невозможно. Пресса была под полным контролем властей. Оппозиция в самом лучшем случае сидела по тюрьмам. Две-три газеты, что существовали в стране, перепечатывали только демагогические выступления правителей. Хотя, надо отдать должное, Геннадий, профессионал высочайшего класса, все-таки умудрялся передавать в Москву нужное число сообщений для печати в месяц.

Но вернемся к валюте. В Либерии никогда не было собственных денег. И всегда ходил американский доллар. Купюрами обладала только правящая верхушка. А 90 процентов населения вообще жили на подножном корме. Когда закрывался корпункт, необходимо было реализовать имущество. Собственность, телетайпные аппараты, мебель, автомобиль. И Геннадий все же нашел покупателя. Это был пастор Адвентисткой церкви, черный американец, который прилетел в Монровию наставлять паству на путь истинный. Но и у того были только монеты. Договорившись о цене, они с Геной тоже долго пересчитывали медяки. Ну чем не реплика прекрасного фильма «Берегись автомобиля»? ​ Той сцены, где в машине считают деньги герои Смоктуновского и Баниониса.

В далекие сейчас годы Африканская редакция Главной редакции иностранной информации, укомплектованной настоящими профессионалами, специалистами по разным языкам и регионам, все же выделялась и на этом высочайшем уровне. Она была самой молодой. И стала настоящей кузницей корреспондентский кадров для ТАСС и ведущих газет. Заслуга в этом - одного великолепного журналиста. Моего любимого учителя Владимира ​ Корочанцева, который научил меня бережно и внимательно относится к русскому языку. Выпускник МГИМО, он после Вуза служил в Египте во времена арабо-израильского конфликта. Потом пришел на работу в Агентство. За 2-3 года он воспитывал из зеленых выпускников настоящих, профессиональных корреспондентов. Написал более 20 удивительно точных книг об Африке, которые переиздаются и в наши дни. И сейчас он активно работает.



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Но вернемся к Либерии. Эта африканская страна никогда не была колонией. В 1885 году в Штатах было запрещено рабство. И в среде освобожденных рабов Юга родилось движение - Назад в Африку. Его сразу же поддержали очень влиятельные Афро-Американские и Адвентистская церкви. Идея получила и поддержку в правительстве. Правящий класс считал, что такой крупной державе нужно получить плацдарм влияния на Черном континенте. Хотя, конечно, Африка была на периферии интересов. Правящая элита занималась строительством Пакс Американа в Западном полушарии. И все же госсекретарь вступил в переговоры с Лондоном и Парижем, которые в те годы делили Африку на колонии. И тогдашние Великие державы пошли навстречу. Ими была выделена территория на Западе континента для создания новой страны. Однако среди афро-американцев нашлось лишь около десяти тысяч новых, черных колонистов. Остальных нельзя было никакими коврижками заманить в Африку. Они просто не хотели покидать благодатную землю в Новом Свете и возвращаться на свою историческую родину.



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Оказавшись в далекой стране, эти афро-американцы с помощью властей США и церквей построили страну и столицу. Но вот парадокс. Бывшие рабы на новом места быстро превратились в аристократию, лендлордов, захватив лучшие земли. Они же делили между собой щедрые пожертвования из Америки. На самых плодородных землях Либерии были обустроены плантации какао. Это сырье экспортировалось в США, где из него делали великолепный американский шоколад.

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Переселенцы силой заставили коренных жителей работать на плантациях и на алмазных приисках, которыми богата африканская страна. Отношение к рабочей силе была даже хуже, чем в колониях европейских держав или прежде к рабам в США. Новая элита принесла в Либерию самые худшие образчики американского рабства. Черные надсмотрщики хлыстами заставляли своих сограждан вкалывать по 12-14 часов. Хотя формально страна считалась республикой.

Либерии и большинству местного населения очень не повезло. Долгие годы там правили жесточайшие правители из новой элиты. А в начале нулевых годов власть захватил тиран Чарльз Тейлор. В стране началась гражданская война, где все воевали против всех. Она получила название битвы за кровавые алмазы. Десятки военно-политических группировок и обычных банд грабили и убивали. Гаагский трибунал признал Тейлора военным преступником. Но граждане иначе решили его судьбу. Они просто изрезали его не куски, восстав против тирана и захватив Тейлора. Так что можно сказать, что американский эксперимент полностью провалился.



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Впрочем, сейчас перед либерийцами забрезжила надежда. На последних президентских выборах победу одержал удивительный человек - Джордж Веа. Африканцы очень любят футбол. А Джордж - один из лучших игроков мирового уровня. Играл в топ-клубах Италии, Франции, Англии. И везде был мегазвездой, лидером, ведущим игроком.

Ему удалось подвинуть либерийскую аристократию. Он искренне хочет создать нормальное, демократическое общество на родине. Сейчас в стране спокойно. Хотя невероятное число бедняков. Удастся ли ему достичь своих целей? Я оптимист. И искренне желаю успеха народу далекой африканской страны!

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