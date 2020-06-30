Виновники не пойманы. Зараза не побеждена. Битва «ковидных творцов» с человечеством продолжается

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30 июня 2020, 17:21 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Недавно директор ВОЗ Тедрос Гебрейезус заявил о стремительном ускорении распространения коронавируса по планете. Вероятная причина тому недавно спровоцированные бунты и восстания, случившиеся в Европе и США. В Америке на фоне убийства Джорджа Флойда вспыхнули массовые беспорядки, приведшие к человеческим жертвам и страшным экономическим убыткам. По словам ВОЗ, ситуация с «ковидом» быстро ухудшается. На сегодня в мире уже более 10 миллионов заболевших. Полмиллиона человек умерли от осложнений.

Официальной теории о происхождении коронавируса пока не существует. Но можно чётко отметить, что в мифологию о летучих мышах и зоонозность «ковида» уже мало кто верит. Многие факты говорят о том, что вирус был распространён умышленным способом. На лицо существование неизвестной террористической организации, которая не только распространяет болезнь по планете, но ещё и является возможным создателем данного рода «химеры». Китайское правительство до сих пор не пускает никого в Уханьскую лабораторию. Учёные из Поднебесной продолжают травить байки про якобы летучих мышей. Хотя уже даже самому неопытному аналитику станет ясно, что Си Цзиньпин и его руководство всеми силами стремятся не допустить какой-то информационной утечки.

Без сомнения, зоонозность коронавируса – неплохая теория, и даже тянущая на правдоподобие. Но дело в том, что многое совсем не сходится. Опытнейшие эксперты и вирусологи нашей планеты уже не раз заявляли, что в вирусе присутствует искусственные «вкрапления». Об этом говорил не только Люк Монтанье, но и группа норвежских учёных. Искусственность коронавируса полностью признаётся множеством стран мира, включая Соединённые Штаты. К тому же вся эта эпопея с вирусом ещё с самого начала была похожа на тщательно спланированную операцию. В апреле об этом чётко заявлял Хасан Дженгиз, турецкий аналитик и эксперт, являющийся преданным лицом президента Эрдогана. Люди со складом ума, как у Дженгиза, едва ли могут фантазировать или говорить без знания фактов. К тому же многие забывают, что вирус появился ещё в прошлом году. Недавние сведения о заражённой воде в нескольких европейских странах сразу же наталкивают на факт подброшенных вредоносных элементов.

Но дело даже не в том, что вирус искусственный. Дело в отсутствии официальной информации о создателях коронавируса. Вероятно, многие правительства уже осведомлены о деятельности той самой неизвестной группы, которая активно работает на нашей планете с конца прошлого года. Но общественности ничего не раскрывается. Мы по-прежнему имеем дело лишь с гипотезами и теориями. Даже сведения виднейших учёных об искусственной природе «ковида» всячески подавляются. В ВОЗ могли бы всерьёз прислушаться к этим учёным и перестать наконец-то «втирать» всему человечеству безумные теории зоонозности. Им лучше бы признать тот факт, что вирус создали люди. Так будет значительно проще, тем более, что сейчас это понимают уже практически все. К тому же многим странам перед лицом такой угрозы стоило бы объединиться, а не враждовать. Вирус убил уже полмиллиона людей, и убьёт ещё, если его не остановить. Но сложность заключается не только в прекращении пандемии, а ещё и в поисках мерзавцев, ответственных за распространение «химеры». Ведь если эти нелюди сумели сотворить такое страшное оружие, то не исключено, что в запасах у них имеется ещё что-нибудь подобное, которое станет убивать в десятки раз быстрее.