Иди Амин – диктатор, каннибал. Прообраз легендарного Бармалея на троне Уганды

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28 июня 2020, 20:58 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Иди Амин считается по праву одним из худших тиранов Африки. Придя к власти в 1971 году, он прославился, как отъявленный негодяй, каннибал и убийца, подвергший собственный народ кровавому геноциду. Своей жестокостью будущий людоед прославился ещё в английской армии. Он бесчеловечно убивал местных африканских повстанцев и вызывал ужас даже у бывалых командиров. То, что у Амина имелись психические проблемы – это просто неоспоримый факт. Подобные диагнозы обычно именуются, как склонность к насилию и психопатия. Иди Амина можно назвать полноправным пациентом психиатрической клиники.

В 60-х годах ХХ века Уганда окончательно освободилась из-под власти британцев. Эта держава превратилась в независимое государство. То во главе Уганды стоял король, звавший себя Эдуардом Мутесе II. Мутесе был конечно же не таким убийцей, как Амин, но и совсем не демократичным правителем. Он вызывал жуткое недовольство не только среди населения, но и среди военной элиты. В 1966 году режим Мутесе был свергнут, и новая власть досталась преданному другу Амина, Милтону Оботе. Однако после начала правления Оботе стало казаться, что его товарищ не слишком здоров. Тем более, что власть Амина в стране начинала стремительно расширяться. В армии его ценили и уважали. Оботе планировал не допустить своего бывшего друга до вершины «пьедестала». Он задумывал обвинить его в казнокрадстве и упрятать за решётку. Но Амин уже давно всё просчитал. Когда Оботе улетел в Сингапур для переговоров с другими странами, Амин быстренько прибрал к рукам Уганду.

С самого начала правления новоиспечённый диктатор объявил о курсе на «угандизацию». Стоит отметить, что Амин был мусульманином, хотя мать у него, как поговаривают, была из колдунов старой закалки. С приходом тирана сразу же начались гонения как на христиан, так и на всех не-угандцев. По приказу Амина были изгнаны до 60 000 пакистанцев и индийцев. Он утверждал, что во сне Аллах ему приказал избавиться от всех врагов Уганды. Хотя многие богословы уверены, что это был далеко не Аллах, а скорее Иблис. Диктатор подверг террору не только иноземцев, но и своё собственное население. Страна при его правлении продолжала стремительно катиться вниз. Ещё во времена Оботе, Уганда считалась одной из худших африканских стран. При Амине эта держава превратилась в настоящий ад на Земле. Военные охотно терроризировали население. Диктатор даже даровал им особые полномочия, ловить и убивать любого человека, который вызывает хоть малейшие подозрения.

С каждым годом правления изувера недовольство со стороны угандцев росло. Люди жили в ужасающих условиях и нищете. Тирания Амина распространялась не только на население и иноземцев, но и на собственную семью. Он безжалостно пытал и убивал своих жён. Причём одну из своих супруг он избил до такой степени, что её не могли поставить на ноги даже опытнейшие врачи. В кинофильме «Последний король Шотландии» отчётливо показываются зверства и кошмарные пытки, которым Амин подвергал всех недовольных. Он нередко казнил своих противников лично. Помимо всего прочего, он был каннибалом, потреблявшим в пищу неугодных его режиму. Части тела этих несчастных он хранил у себя в холодильнике.

Экстремистский национализм и трайбализм Амина привёл Уганду в настолько плачевное состояние, что люди там умирали тысячами каждый день. Тела политических преступников наводняли всё. Порою их даже не хоронили, а просто сбрасывали в Нил. Правительство СССР хоть и поддерживало отношения с Амином, но в глубине души ненавидело его. Отсюда и пошли легендарные сказки про жуткого и ужасного Бармалея, который поедал буквально всё, что двигалось.

Однако времена меняются, и диктаторы нередко получают по заслугам. Уже в 1979 году Иди Амин оказывается окружённым врагами со всех сторон. Многие его политические противники бежали в соседние страны В 1978 году тиран Уганды попытался вторгнуться в Танзанию, но там его армия оказалась разгромленной. Уже через год войска Танзании маршировали по угандским территориям. Местные жители встречали своих соседей, как освободителей. Многие мятежники охотно присоединялись к танзанийской армии. 11 апреля 1979 года Амин был вынужден бежать из страны. Вначале он направился к своему верному другу, Муаммару Каддафи, а затем перелетел в Саудовскую Аравию. В 1989 году он вознамерился вернуть себе контроль над Угандой, но африканцы уже понимали, что допускать подобного монстра к власти попросту нельзя. Заирский президент Мобуту Секо отправил его кортеж обратно в Саудовскую Аравию.

Иди Амин скончался в 2003 году в возрасте 78 лет. К неудовольствию многих спецслужб, он умер своей смертью. Англичане признались, что желали его устранения ещё в 70-х годах. По словам бывшего британского министра иностранных дел Дэвида Оуэна, Амина планировали устранить ещё в 1978 году. «Нам жаль, что мы позволили этому дьяволу просуществовать слишком долго», - заявляет Оуэн, «Нам всем должно быть ужасно стыдно».