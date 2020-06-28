Раковая опухоль Европы. Президенту Косово выдвинули обвинения в Гааге

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 июня 2020, 01:38 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Косово – настоящий рассадник зла, легально существующий на территории Европы. Если силы Тьмы действительно есть на свете, то они находятся именно в Косово. Ведь эта так называемая республика была создана на крови невинных.

Всё началось ещё с 90-х годов, когда в тех регионах появились радикально настроенные личности, рассчитывающие на независимость от Югославии. Ещё задолго до этого сербы на территориях Косово чувствовали себя, мягко говоря, «не в форме». Местные албанцы не любили их, как и всех христиан. Нередко сербские жители подвергались гонениям и даже избиениям. Но времена изменились. В конце 90-х в Косово начался настоящий разгул терроризма. Появлялись всевозможные банды, которых хлебом не корми, только дай поубивать славян. Причём убитые в основном были исключительно мирные жители.

Диктатор Слободан Милошевич, знаменитый своими расправами над мусульманами, тут же объявил о начале операции против террористов. Вместо того, чтобы утихомирить повстанцев, сербы начали ответную резню. Дело дошло до вмешательство НАТО и США.

Многие страны Европы незаслуженно обвинили сербов в «геноциде» и «уничтожении невинных косоваров». Хотя на деле обвинять следовало бы Армия Освобождения Косово, которая тогда уже сформировалась в мощную преступную группировку. Закончилось всё весьма плачевно.

НАТО выступило на стороне повстанцев и террористов. И вот в начале 2000-х внутри Сербии возникло новое государство, получившее название Республика Косово. Правда, государством это формирование называть язык не поворачивается. Здесь скорее подходит слово преступный сектор. Косово и его лидеры являются худшими среди европейских мафиози. Их методы нередко заходят за грань дозволенного.

Лишь только в последнее время европейцы стали задумываться о смысле существования Косово. Нередко звучали мнения, «а тем ли мы людям позволили создать государство?». Ведь почти все руководители республики представляют собой отъявленных негодяев, не гнушающихся даже торговлей человеческими органами.

Косовская мафия считается одной из самых страшных не только в Европе, но и во всём мире. Нынешний президент Хашим Тачи - несомненный участник преступной организации, а может быть даже её главный «пахан». Хорошо, что в Гааге всерьёз взялись за эту проблему. Ещё в прошлом году президент Чехии заявлял о странности ситуации в Косово. Чудовищный бандитизм и терроризм почему-то всячески покрывался со стороны НАТО все прошедшие годы. По словам Гааги, Хашим Тачи и его пособники несут ответственность как минимум за 100 убийств во времена Косовской войны. Хотя на деле, преступлений могло быть гораздо больше. Прокуратора заявляет, что никакой коронавирус не отсрочит выдвижения обвинений, и что преступники понесут заслуженное наказание.

Остаётся только надеяться, что Косовских лидеров всё же покарают и упекут в соответствующие учреждения. Хотя у мафиози имеется очень неплохая адвокатская коллегия, которая может создать поистине «непробиваемую» защиту.