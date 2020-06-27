Уровень доверия к доктору Гебрейезусу со стороны общественности стремительно падает

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27 июня 2020, 10:49 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Доверие к доктору Гебрейезусу и его организации пошатнулось ещё в апреле. В январе на территории Ухани началась коронавирусная эпидемия. Многие люди как всегда подумали, что это очередная китайская вспышка, которая скоро закончится.

Чего только в Китае не случалось за всю историю человечества! Никто и подумать не мог, что вирусная «движуха» превратится в пандемию планетарного масштаба. В Португалии, Испании и Италии вирус уже сравнили с испанским гриппом 1918-го. По всему земному шару умерло почти 500 000 человек. Заражённых больше 10 миллионов. Доктор Гебрейезус, возглавляя ВОЗ все эти месяцы, повёл себя крайне неэффективно по отношению к пандемии.

«Мы приостанавливаем все отношения с ВОЗ», - заявил президент США, Дональд Трамп ещё в конце мая месяца, «Поскольку они попросту отказались провести все необходимые реформы». Неоднозначность руководства Гебрейезуса и хаотичная борьба с коронавирусом оттолкнула от организации многих мировых лидеров. Особенно поразила недальновидность по поводу масочного режима. Поползли и разные слухи о том, что высшие эшелоны ВОЗ едва ли не напрямую связаны с Китайским правительством. На дворе уже конец июня 2020 года, а вопрос о происхождении «ковида» так и не выяснен. Многие исследователи и учёные утверждают об искусственности Covid-19. Даже нобелевский лауреат Люк Монтанье, виднейший вирусолог планеты, обнаружил в нынешнем коронавирусе искусственные «вкрапления». В ВОЗ на эти исследования отреагировали слишком неадекватным образом. Никто из руководства не признал вину Китая, а разговоры про рукотворность прекратились вообще.

В соцсетях мировые здравоохранители нередко подвергаются яростной критике. Люди считают организацию фармацевтическим агентом, деятельность которого направлена лишь на банальное обогащение. Гебрейезуса приравнивают к пособникам фармацевтических компаний, а иногда и к руководителям «аптечной» мафии. Эфиопский политик уже не вызывает никакой симпатии даже у бывших соратников. Если говорить о репутации Гебрейезуса, то она уже давно опустилась ниже плинтуса. Он окончательно дискредитировал ВОЗ и всех своих собратьев по должности.