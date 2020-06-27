Как «вечный король» Гамбии сбежал после выборов , прихватив остатки государственной казны​

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27 июня 2020, 01:09 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Яйя Джамме – очередной африканский деспот и «князёк», успевший навести немало шороху на территории Гамбии. С начала 90-х он был известен как успешный военный деятель. Но как только пришёл к власти, сразу же пробудился его невероятный царизм.

Как оказалось, он едва ли не с рождения считал себя избранным и метил в верховные руководители страны. К тому же он при всём честном народе заявлял о том, что обладает магическими способностями в исцелении. При этом, в Гамбии официальная религия была исламом, а уж в исламе всяких колдунов и чернокнижников, как правило, приравнивают к слугам Иблиса. Действительно удивляет, как ещё Яйя Джамме не стал жертвой каких-нибудь мусульманских фанатиков.

С 1996 года этот незаурядный и далеко не застенчивый юноша становится президентом Гамбии в результате переворота молодых офицеров. Он тут же начинает «закручивать гайки» и распространять вовсю свой деспотичный режим. Мотивирует он всё это невероятной любовью к своей стране. С каждым сроком он постоянно избирался главой государства. Естественно, дело не проходило без некоторых фальсификаций. Во время своего правления Джамме настолько запугал людей, что они боялись вымолвить даже слово в адрес правителя. Свобода слова на территории Гамбии всячески пресекалась. К тому же Джамме официально объявил охоту на ведьм и колдунов, хотя и сам заявлял о своих чудодейственных способностях.

С каждым своим годом правления он всё больше и больше превращал Гамбию в тираническую империю. Он даже заявлял, что собирается через какое-то время провозгласить себя королём, как какой-нибудь Бокасса. Его полный титул уже к 2015 году звучал, как «Его превосходительство профессор аль-хаджи доктор Яхья Джамме Покоритель Рек». Обычно подобные наименования получают лишь только какие-нибудь императоры. Но власть самопровозглашённого царька вскоре подошла к своему концу.

К окончанию 2016 года Джамме подумал о проведении так называемых честных выборов. Он естественно полагал, что народ как всегда выберет его, к тому же о «бесконечной любви» народа ему всегда докладывали помощники. И вот Джамме подумал, а не послушать ли ему истинное мнение людей? Вскоре выборы были проведены, но оказалось, что победа досталась далеко не «великому Покорителю Рек», а вполне демократичному Адаму Бэрроу. Пришлось тогда несостоявшемуся монарху уступать.

Яйя долгое время упорствовал и не признавал проведённые выборы. Он мотивировал это тем, что «просто не хочет отдавать свою власть». Однако вскоре его заставили силой признать законность выборов и передать контроль над государством своим ярым противникам. Даже Африканский союз заявил, что не согласен с позицией Джамме. Сенегал и Нигерия даже были готовы объявить Гамбии войну. Но всё же Джамме был не слишком глупым человеком, и отчётливо понял, что все его мечты о монархии и империи в стиле Бокассы закончились.

Посему уже в январе 2017 года он с грустью снял с себя полномочия президента Гамбии. Власть досталась выбранному народом Адаму Бэрроу. Народ вздохнул с облегчением, избавившись от правления ненасытного тирана. 21 января 2017 года Джамме сказал, что в Гамбии не должно быть пролито ни единой капли крови. После этой речи, он отправился Конакри, столицу Гвинеи. С собой он увёз огромное количество денег из государственной казны (11,4 млн. $), тем самым показав своё отношение к собственному народу.