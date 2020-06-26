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Возможные создатели коронавируса так до сих пор и не пойманы

, 13:01 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Возможные создатели коронавируса так до сих пор и не пойманы
фото: соцсети

На дворе уже конец июня 2020-го, но вопрос с коронавирусом по-прежнему не ясен. Нет точной информации о происхождении Covid-19. В учёном сообществе до сих пор продолжаются ожесточённые споры. Но всё же большинство экспертов склоняются к мнению искусственного происхождения. Теория зоонозности начинает стремительно терять свою популярность.

К тому же недавно появились сведения о том, что вирус был в европейской канализации ещё в конце прошло года. ВОЗ пока не дало никаких точных объяснений по этому поводу. Да и в целом, представители ВОЗ всегда отличались особенной скрытностью. Возможно именно поэтому Дональд Трамп прекращает их финансирование.

Несмотря на серьёзную борьбу с вирусом и огромные затраты, Covid-19 продолжает своё распространение. На следующей неделе ожидается увеличение численности заболевших по всему миру. Как минимум, 10 миллионов людей на нашей планете заразятся коронавирусом. Также ожидается и 500 000 жертв. Возможные коронавирусные создатели стремительно идут к своей цели. Если они вознамерились изменить нашу планету, то можно сказать,  они уже добились в этом успехов. Ещё стоит отметить невероятный рост политической нестабильности в странах Европы и США. Антирасистские волнения, переросшие в настоящие бунты, тоже попахивают умышленными действиями неизвестных организаций. Уж слишком  все эти бедствия походят на чью-то тщательно спланированную операцию. 

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