«Преступник или защитник Родины?»​ Фигура лидера Палестины Махмуда Аббаса вызывает споры в мировом сообществе​

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25 июня 2020, 20:55 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Государство Палестина является одним из частично признанных государств, лидеры которого всегда отличались излишним фанатизмом. Махмуд Аббас – как раз один из подобных фанатиков, которые не слишком жалуют еврейское население и готовы пойти на крайние меры ради «освобождения» своей страны.

Этот человек уже успел стать известным на весь мир своей отчаянной борьбой за полное признание своего государства. Израильтяне являются для него непримиримыми врагами. То же самое он думает и про США, правительство которого всячески помогает Израилю и поддерживает военными силами. Вот уже множество дней и ночей Палестина находится в состоянии вражды с могущественным соседом.

Махмуд Аббас имеет полное право недолюбливать израильтян. Ведь в детстве он получил жестокую психологическую травму. Во время арабо-израильского конфликта конца 40-х годов его родной город оказался в руках еврейской армии. Его семье даже пришлось бежать в Сирию. Уж слишком рано военные будни взвалились на голову бедного ребёнка. Но в Сирии жизнь Аббаса намного улучшилась.

Он получил там юридическое образование, а затем закончил аспирантуру в советском Университете дружбы народов. Махмуд Аббас является автором 11 книг. В 2008 году ему присвоили звание Почётного доктора МГИМО. Многие арабские эксперты высоко ценят труды этого человека, отмечая его высокий уровень интеллекта и необычное мышление.

Но всё же Аббас во многом перегибает палку. Возьмём хотя бы его отношение к Холокосту и нацистским расправам над евреями. В 1982 году он защитил диссертацию в Институте Востоковедения СССР. Диссертация была посвящена тематике непосредственной связи нацизма и сионизма. Многие критики восприняли идеи Аббаса, как отрицание Холокоста.

Однако Аббас всячески отрицал обвинения в собственный адрес. Он утверждал, что осуждает Холокост и считает нацистов страшнейшими преступниками в истории человечества. Однако он также и говорил, что именно сионисты призывали гитлеровцев к убийствам евреев. Ведь, по его словам, сионистское движение намеревалось полностью овладеть Палестиной ещё в начале 20-го века.

На сегодня Махмуд Аббас – один из верховных руководителей Государства Палестина. До провозглашения Палестины, как суверенной страны, он возглавлял «Организацию Палестинского освобождения». За время своего правления он показал себя, как фанатичный и деспотичного типа властитель, яро ненавидящий иудеев и отказывающийся идти на мир со всеми несогласными. Среди его товарищей числятся отъявленные негодяи и террористические лидеры. Да и сам Аббас являлся непосредственным главой радикальной группировки, известной под именем «Движение за Национальное Освобождение Палестины». До 1988 года эта организация официально приравнивалась к террористической. Её агенты нередко устраивали бойню среди мирного населения. Ненависть к Израилю настолько зашкаливала, что террористы не гнушались использования смертников. Их передовой отряд назывался «Бригадой мучеников Аль-Аксы», известный своими кровавыми расправами. Аббас активно сотрудничал и с другими экстремистскими группами, такими как «Танзим» . Лидеры «Танзима» даже в нынешние дни проводят теракты против израильтян.

Махмуд Аббас до сих пор поддерживает контакты с террористами разных мастей. В 2010 году он положительно отзывался об экстремисте, устроившем бойню на Мюнхенской олимпиаде в 70-х годах прошлого века. В 2011-м руководство Аббаса официально наградило ещё одного боевика и убийцу, Аббаса аль-Саида из группировки «ХАМАС». В 2002 году Аль-Саид убил 40 человек в Нетанийском отеле. Жертвами стали в основном пожилые люди. А ведь, между прочим, в арабских странах принято испытывать ко всем старикам глубокое уважение. В том же 2011 году Аббас устроил целую серию награждений для разных палестинских маньяков, бесчеловечно расправлявшихся с мирными жителями. Среди них была преступница Амна Муна, убившая в 2001 году ни в чём не повинного ребёнка. Все эти люди давно заслуживали бы смертной казни или, как минимум, пожизненного заключения, но для Махмуда Аббаса они стали героями. Одни только награждения террористов и убийц отчётливо говорят об истинной сути нынешнего руководителя Палестины. Достойным человеком его едва ли стоит называть из-за подобных мероприятий.

Многие сверхдержавы планеты уже давно желают восстановления мира и спокойствия в Палестинской земле. Недавно президент США Дональд Трамп и его руководство разработало специальную «сделку века», согласно которой признаётся существование обеих государств – Палестины и Израиля. Этот план был официально озвучен Белым Домом. Израильское правительство уже готово согласиться с данной затеей, учитывая нестабильность во многих регионах страны.

Иудеи давно устали от постоянной бойни, устраиваемой палестинскими экстремистами. Но Махмуд Аббас оказался непреклонен. По его словам, «Сделка века» представляет собой не более, чем заговор против народа Палестины. Аббас категорически отказывается идти на перемирие. Нередко он допускал и вовсе расистские высказывания в адрес евреев. И потому, следует сделать вывод, пока этот озлобленный и деспотичный человек возглавляет Палестину, ни о каком мире можно даже не мечтать.