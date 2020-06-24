Египет готовится к вторжению в Ливию. Но законно ли это?

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24 июня 2020, 00:52 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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В случае вторжения Египта в Ливию, никто не станет говорить про оккупацию. На самом деле Ливии, как таковой, уже давно не существует. Ещё во времена Каддафи эта страна считалась одной из самых страшных на планете.

Там царил жесточайший диктаторский режим самопровозглашённого «монарха», полковника-узурпатора, который распоряжался всеми, как прислугой. Суровый режим без жалости и сожаления уничтожал свой собственный народ. Десятилетия страна погружалась в атмосферу хаоса и беззакония. После падения Муаммара Каддафи деспотия и бандитизм так и не закончились. К власти стали приходить всевозможные бандитские и террористические группировки. В Ливии до сих пор нет единства, нет равенства и нет спокойствия. Эта страна представляет собой сплошную совокупность расколотых провинций, где каждый день десятками погибают люди. Если ад и существует, то он находится именно в Ливии.

Египетскому президенту Абделю Фатах-ас-Сиси давно надоело иметь под боком рассадник терроризма. Нередко ливийские снаряды долетают и до египетских территорий. Недавно Ас-Сиси привёл свою армию в полную боеготовность. Он официально заявил, что не намерен более терпеть ужасающий кризис в соседней стране. Президент намерен урегулировать ситуацию и как можно скорее прекратить кровопролитие. Египетские войска уже стали готовиться к возможному вторжению. Командиры проводят усиленные учения. Каждый солдат должен быть профессионально подготовлен и обучен. Ведь в любой момент бойцов могут отправить во враждебную зону, где каждый день идут кошмарные бои. Ас-Сиси также заметил, что вторжение на территорию Ливии будет иметь исключительно легитимный характер. Ни о какой незаконности действий или оккупации не будет вестись и речи. «Любая интервенция Египта будет направлена на охрану границ и на прекращение кровопролития ливийского народа», - отметил Ас-Сиси в своём заявлении, «Мы будем защищать своих соседей, а не захватывать их земли».