Почему народ Ирана не любит своих вождей

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 июня 2020, 02:42 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

«Аятоллизм» в Иране процветает уже достаточно длительное время. С 1979 года эта страна находится под гнётом деспотичного режима, обещавшего народу свободу и демократию. На деле же великая Исламская революция привела лишь к установлению новой монархии, уже теократического характера.

Шахский режим, будучи более мягким по отношению к населению, был уничтожен, и страна погрузилась в средневековую атмосферу. Местные жители во всём и везде зависят от капризов правящих тиранов. Президентская должность там – лишь простая формальность. Аятоллам принадлежат абсолютно каждые элементы власти.

Конечно же правительство Ирана отрицает существование в пределах государствах недовольных. Впрочем, они отрицают и факт собственной диктатуры. Но всё же тех, кто как-нибудь выступает против действующего режима, быстро приравнивают к террористам, еретикам или пособникам США. СМИ концентрируют новости на исключительной поддержке правящих верхов со стороны населения. Вот только само население в этой стране в последнее время уже начинает «закипать». В Иране то и дело случаются антиправительственные выступления. Выступления естественно безжалостно подавляются. Ведь новые «шахи», прозванные аятоллами, не терпят тех, кто хоть как-то с ними не согласен.

В Иране уже много десятилетий царит жуткая нищета среди подавляющего большинства населения. Уровень жизни – один из самых страшных на планете. Женщины абсолютно бесправны и полностью подчинены мужчине. Общественная жизнь полностью контролируется властью и их фанатиками-шиитами из КСИР. Полицейские в этой стране – настоящие звери. В Иране лучше не попадать в руки к правоохранителям. В своих участках они нередко применяют жестокие пытки даже по отношению к невиновным. Убитый генерал Сулеймани, о котором так много говорят в этом году, по некоторым слухам, славился своей жестокостью по отношению к собственным соотечественникам.

Все антиправительственные выступления подавляются с помощью силы. От этого страдают не только сами участники бунтов, но и их семьи. Люди Ирана уже много лет пытаются хоть как-то противостоять ненавистным властям, которые уже порядком поднадоели даже самому фанатичному крестьянину.

Прошло много лет, а уровень жизни в стране не только не улучшается, но и ещё больше скатывается в средневековье. А правящая власть и её члены продолжают пребывать в благополучии и финансовом достатке. Иранские богачи нередко напоминают сасанидских феодалов времён поздней античности. У тех, кто хоть как-то приближен к аятоллам и верховной власти, жизнь проходит весьма удачно. Порою все эти устои напоминают Северную Корею.



Политическую ситуацию в Иране трудно назвать стабильной. Говорить о каком-то доверии со стороны местных жителей попросту не приходится. Во время выступлений многие бунтовщики не раз кричали лозунги вроде «Смерть Рухани» или «Смерть Хаменеи». Вот до какого предела верховная власть довела свой собственный народ. «Аятоллизм» в любых своих проявлениях – не более, чем вирус, который приводит лишь к трагическим последствиям.