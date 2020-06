Услышит ли Запад Путина

Аргументы Недели → Мнение 13+

Президент Путин опубликовал обстоятельную и толковую статью со своими соображениями о Второй мировой войне и современности. Зная, что Путин чуть ли не единственный мировой лидер, свободно и по существу излагающий мысли без бумажки, можно сделать вывод, что если президентские референты и помогали писать статью, то основные идеи и постулаты родились именно в светлой путинской голове. Но услышит ли Запад российского лидера?

Сложно сказать, вовремя или не вовремя Путин решил опубликовать свою статью в вашингтонском журнале. С одной стороны, это сделано в преддверии бряцания оружием на параде, намеченном на 24 июня 2020 года, и чтобы внушительная мощь техники и личного состава, которая будет продемонстрирована на Красной площади, не перепугала до родимчика трусливых и невоинственных западных, восточных и южных партнеров, Путин заранее в своей статье заверил мировую общественность, что Россия будет придерживаться ооновских понятий о добре, зле, праве вето и агрессии. Но, с другой стороны, многими ли будет услышано, прочитано с пониманием и впоследствии осмыслено столь длинное и содержательное эссе?

Америке сейчас ни до чего нет дела - коронавирус продолжает бушевать в умах и телах американцев, а расовый вопрос разбередил их сердца. Чёрные ещё больше стали ненавидеть белых, а белые отвечают на это сильное чувство полной взаимностью. И надо понимать, что находится в голове среднего американца, учившегося в школе после отмены расовой сегрегации в 1960-х. То есть чем набиты головы у двух третей населения - это загадка для русского человека, имеющего в голове советское или еще не очень-то российское образование. А в головах у американцев мысли о войне не занимают вообще никакого места. Им до неё просто нет никакого дела. Америка принимала активное участие в Корейской, Вьетнамской, двух Иракских и Афганской войне. И это не считая всяких блестящих операций типа захвата Гренады или воздушных налётов на Белград. Если спросить среднего американца, особенно молодого, особенно небелого, о Второй мировой войне, то вы узнаете, скорее всего, много нового: Россия воевала на стороне Гитлера, Америка разгромила и Японию, и Германию, и Россию, но коварные русские всё же исхитрились сбросить две ядерные бомбы на Японию.

Если вы спросите, своего визави, уверен ли он в своих словах, он ответит в традиционной фальшиво-смущённой манере "I think so" или "I believe so", что означает "я так верю". То есть истины в американских умах, воспитанных либералами на идеях открытого общества и равенства разнообразных мнений, уже давно не существует - есть суждения, в истинности которых они до конца не уверены, но вот думается им так.

Если в книжном магазине вы возьмёте какой-нибудь роскошный атлас с картинками о Второй мировой, то первые полкниги будут посвящены битвам с Японией в Тихом океане. Вторые полкниги будут в основном о высадке союзников в Нормандии. И немножко, как бы между делом, будет упомянута Красная армия - чисто вспомогательный отряд на подхвате у союзников, которых приходилось ещё и кормить, обувать и одевать, а заодно и вооружать превосходным американским оружием.

Когда в 1970-е усилиями советского продюсера Отара Тенейшвили и американского актера Берта Ланкастера был сделан 20-серийный документальный фильм "Великая Отечественная", а для США его назвали "The Unknown War" - Неизвестная война. И это было правильно выбранное название, потому что спустя тридцать лет эту войну уже никто в США не знал и не хотел помнить. Фильм потрясал американцев и переформатировал их взгляд на мир настолько, что это настораживало власти - и хотя фильм вышел в конце 1978 года, в следующем, 1979, его убрали почти со всех телеканалов под предлогом того, что Советский Союз вторгся в Афганистан. Некоторые идеологи, оправдывая поведение медиа-истеблишмента, поясняли, что фильм-то тенденциозный, что отражает советскую точку зрения - и это при том, что сценарий писался совместно российскими и американскими документалистами, и был полностью адаптирован для американского менталитета. Стерильность американской аудитории можно представить только по одному факту - слово "Сталинград" у них ни с чем не ассоциировалось, ни с городом, ни с битвой, разве только какие-то смутные ассоциации со Сталиным. На DVD этот фильм выпустили только в 2011 году, спустя семьдесят лет после начала войны. То есть для американской аудитории это уже события настолько далекие, как Гражданская война времен Авраама Линкольна или вообще Пунические войны.

На какую аудиторию рассчитывает автор?

Выбранный журнал The National Interest (Национальный интерес) выходит дважды в месяц. Почётный начальник - наш старый друг Генри Киссинджер, в свои 90 лет так и не избавившийся от чудовищного русского акцента, хотя он и немецкий еврей. А издатель журнала - бывший большой недруг СССР, а ныне большой друг России Дмитрий Константинович Цимес, хотя его фамилию стали писать как Симис, а произносить как Саймс. Господин Саймс в далёкие семидесятые стал, как рассказывает, советником Ричарда Никсона; но не тогда Никсон нуждался в советах Дмитрия, когда служил президентом, а только после того, как Никсона с позором выкинули из Белого дома. Впоследствии имя Никсона было использовано для создания небольшой лаборатории по даче всяких советов, если кто в них нуждался - The Nixon Center, то есть Центр Никсона. Поскольку большинство американцев уже и не помнят, кто такой Никсон, эту лабораторию из 20 человек переименовали в Center for the National Interest, что по смыслу будет точнее, если перевести как Центр по поиску национального интереса. Соответственно, издаваемый журнал "Национальный интерес" ищёт этот национальный интерес. У Цимеса есть конкурирующая фирма - журнал The Amercian Interest, издаваемый одноименной фирмой. Конкуренты вылупились в самом цимесовском центре и выросли у него под крылом; самый живенький из помёта этих дятлов от внешней политики, Фрэнсис Фукуяма, доцент иностранных дел и опытный мыслитель, сделал себе громкое имя статьёй "Конец истории", опубликованной в "Национальном интересе" в 1989 году и сделавшей его такой звездой, что о нём заговорили не только в Вашингтоне и Москве, но даже и в Одессе, в Жмеринке и Бердичеве, откуда, собственно, тянутся корни основателя и учредителя "Национального интереса" Ирвина Кристола. Фукуяма настолько очаровала покойного Бжезинского, что тот помог в 2005 году предать Цимеса и основать с частью переметнувшейся редакции журнал "Американский интерес".

Нельзя сказать, что эти журналы пользуются бешеной популярностью, что это Playboy и Penthouse для тех, кто думает о месте Америки в мире. Данные по бумажным тиражам не разглашаются, но можно предположить, что не более трёх тысяч экземпляров - они продаются через сеть книжных магазинов Barnes & Noble, которых 627 по всей Америке, расходятся по нескольким сотням библиотек и что-то по подписчикам. Читают же эти журналы в основном те, кто туда сам пишет, университетские преподаватели, аспиранты, студенты, профильные чиновники и всякие праздномыслящие. Представить себе Дональда Трампа с журналом "Национальный интерес" просто невозможно. Вот какие рекомендации давал Стив Бэннон кандидатам на соискание должностей в кабинете Трампа: "Не читайте Трампу лекций. Он не любит профессоров. Он не любит интеллектуалов. Трамп - парень, который никогда не посещал уроки. Никогда не писал конспекты. Никогда ничего не записывал. Никогда не слушал лекций. За день до выпускных экзаменов он приходит в полночь из общежития, ставит перед собой чашку кофе, берет ваши заметки, запоминает сколько сможет, а в 8:00 идёт и получает "удовлетворительно". И этого достаточно. Он - миллиардер".

Из Москвы кажется, что говорящие по-русски американские головы в телевизорах, вроде того же Дмитрия Саймса, Ариэля Коэна или Николая Злобина, это действительно головы, в том классическом смысле, что Чемберлен - это голова. В реальной же расстановке сил на американской политической арене эти уважаемые докладчики выступают в наилегчайшей весовой категории, такой, что им даже невозможно подыскать противника. Собственно, никто и не ищет, потому что они никому, похоже, неинтересны в США. Если они и могут подать голос, то он будет сугубо совещательным в минус десятой степени. Скорее прислушаются к своему человеку, такому как кремень-морпех Роберт Макфарлейн https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_McFarlane, который работал над крахом СССР в администрации Рональда Рейгана. Тот, кто принимает решения, будет говорить с теми, кому доверяет. А уж что из этого получится, никому дела нет, уж что-нибудь да получится.

И какой мессидж Путин подкладывает под свой текст?

Проблема в том, что Путин - исконно русский человек, с невытравленной и невыжженой совестью, несмотря на сложную ежедневную работу большим начальником и судьбоносцем. И он хочет с западными людьми обойтись по-хорошему, по-человечески, по справедливости. В статье он деликатно и необидно указывает, что именно западные страны были зачинщиками войны, но основной удар получила третья сторона, СССР, безвинно пострадамши. Поскольку Путин уже большой мальчик, с двумя высшими и кандидатской степенью по экономике, поскольку он уже давно работает на ответственных должностях, то он уж точно не наивен и простодушен. Неспроста за два дня до опубликования путинской статьи, в "Российской газете" вышла статья главы Совбеза Патрушева с риторическим вопросом, дескать, нуждается ли Россия в универсальных ценностях. Может показаться, что речь идёт о долларе США, который нужен и приятен всем без исключения, но автор берёт слово "универсальные" в кавычки. Патрушев пишет об этике и в своих обобщениях становится вровень со Спинозой. Знаменитый голландским философ-этик Барух Спиноза жил в Голландии ещё до легализации наркотиков и поощрения половых извращений. Патрушев, как и Спиноза, и Кант, и Гегель, поддерживает идею приоритета духовного на материальным. И это принципиальное отличие России от западного мира, где духовность перестала быть востребованной в силу роста популярности неомаркистских идей о сознательном переустройстве общества. Россия за сто лет настрадалась и устала от сознательного переустройства традиционных укладов жизни, и теперь российское государственное строительство придерживается курса на бессознательное самоустройство, саморганизацию жизни во всех слоях общества. Патрушев, аппелируя к таким близким каждому чекисту понятиям как человеколюбие, справедливость, честь, совесть и вера в добро, и считает, что именно эти ценности вышли из народного тела в результате страданий и что теперь главной задачей будущих поколений станет их сбережение и приумножение. Это абсолютно правильная идея, потому что Запад пошёл по пути размытия всех слоёв человеческой идентичности - гендерной (включая сексуальность), национальной (быть европеоидом становится стыдно), исторической (история переписывается на ходу), семейно-ролевой (семьи лесбиянок растят мальчиков, семьи педерастов растят усыновленных девочек, в обычных семьях уже нет отца и матери, а есть родитель 1 и родитель 2).

Встречаешь ныне продвинутых и прогрессивных западных людей, и не понимаешь, что это. Стоят двое. Не то мальчики, не то девочки, одежда на них унисекс. Оба замалёванные косметикой и татуированные. Оба в серьгах и пирсинге, обувь на каблуках и платформах. Стоят как на шарнирах, похоже, что укуренные. Улыбочки у обоих сладенькие, но глазки тревожные. Не то педики, не то трансгендеры, не то лесбиянки или ещё какие-то убогонькие. Это не шутка и не преувеличение, это свирепая западная реальность, это уже показывают как образец для подражания такие дорогущие люксовые дома как Gucci на ближайший сезон.

Вполне респектабельные издательские дома, такие как Conde Nast, публикуют в России статьи о вполне приличной и респектабельной мужской привычке как краситься или оформлять свои отношения с другим мужиком, если вдруг осознал себя любителем однополых отношений .Быть педерастом - это не только модно, шикарно и прогрессивно, это ещё и правильно.

Президент Путин думает о человечестве хорошо, что они такие же люди как и мы. А западный человек подумает, что русский президент Путин чего-то не догоняет, пишет про какую-то войну. Какая война? Кто на неё пойдёт? Размалёванные педики из враждующих сторон будут швыряться букетиками фиалок, а потом возьмут друг дружку в плен по три раза? И тут Путин даёт сигнал - красный предупредительный свисток. Дескать, у России есть право вето, и у России есть право не только пользоваться этим правом, но и возможность. Поэтому это делается перед парадом Победы, чтоб заинтересовавшиеся поняли, что к чему. То есть эта статья - обозначение позиций, обозначение реперных точек и огневых рубежей. Статья же Патрушева - это констатация, что Россия и Запад в точке бифуркации выбрали направление - каждый своё, и отныне нам не по пути. Россия будет давить общеевропейские ценности на своей территории, потому что их принятие в конечном итоге приведёт к утрате суверенитета, потому что если мужчин лишать традиционных ролевых моделей, то они становятся хуже декоративных пуделей у эстетствующих педерастов. Запад сам себя кастрирует - это его дело, Россия же продолжит придерживаться своих понятий о добре и зле, а если кому не нравится - пускай идёт лесом в европейский суд и пишет жалобы. А кто надумает сюда полезть... Но никто не полезет. Тихой сапой Россия за двадцать лет перевооружилась и теперь даже отчаянный самоубийца на Россию не полезет и даже не станет с ней связываться. То есть путинскую статью мы можем воспринимать как большую жирную точку в окончательном обретении Россией постперестроечного суверенитета.