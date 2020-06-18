Год 2020. Эпоха перемен. Что принесла планете первая половина года

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 июня 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Сегодня уже 18 июня. А значит, прошла почти половина 2020 года. Всего за несколько месяцев привычная для нас жизнь на планете полностью изменилась. Мир стал другим в прямом смысле этого слова. Ещё в 2019-м при слове «коронавирус» можно было прийти в недоумение. Максимум, что можно было вспомнить, так это корейскую ситуацию в 2015 году или отдельные вспышки начала столетия. Впрочем, то же самое касалось и вопросов о расизме. Расистские проблемы если и возникали, то быстро испарялись. Никто не поднимал никаких восстаний из-за якобы притеснений. Мир вовсю обсуждал ситуацию в Сирии, почти полную победу над терроризмом и конечно же украинские вопросы. Украина была популярной темой на протяжении пяти прошедших лет. Никто естественно не помышлял о том, что принесёт человечеству грядущий год. Астрологи заявляли, что 2020-й будет годом перемен. Но каких именно – никто не уточнял. Многие из нас жили совершенно обычной жизнью, не задумываясь о том, что вполне могло произойти.

2020 год изменил не только мировоззрения людей, но и саму человеческую цивилизацию. Люди впервые столкнулись с самой разрушительной из всех «невидимых» форм жизни. Возникшая вспышка коронавируса в Ухани казалось вначале обычной китайской эпидемией. И это не удивительно, ведь по мнению многих жителей планете, китайцы всегда были горазды потреблять в пищу всякие «чудеса», от которых у адекватных людей возникает ощущение рвоты. Но никто и подумать не мог, что события в Ухани окажутся самой настоящей планетарной катастрофой и поставят под удар всю цивилизацию. Многие аналитики и эксперты полностью уверены в искусственном происхождении коронавирусной инфекции. Об этом не раз заявляли виднейшие учёные мужи и нобелевские лауреаты. Рукотворность данного вируса признало почти всё правительство США. Если всё это правда, то человечество столкнулось с самым масштабным из всех терактов в истории. Аналитики уже сомневаются в случайной утечке вируса из Уханьской лаборатории. Скорее всего, распространение «ковида» было сделано умышленно, благодаря чёткому приказу неизвестной организации. Эта организация по масштабам своих преступлений уже давно перебила Третий Рейх, не говоря уже про исламских террористов.

Коронавирусная инфекция мгновенно ударила по мировой экономике. Ещё немного, и она выставила бы Китай «за дверь» экономического прогресса. Из-за вируса Поднебесная итак оказалась в числе стран-изгоев. Китайцев стали ненавидеть даже их ближайшие соседи. Многие стали обвинять в разработках «ковида» деспотичную власть Си Цзиньпина. Сразу же вспыхнули синофобские настроения едва ли не в сотне государств. Особенно синофобия проявилась в странах Америки и Европы. К китайцам стали относиться с большим недоверием и опаской. Впрочем, сами обитатели Поднебесной тоже отвечали взаимностью представителям из других государств. Из-за «ковидного» вопроса Китай и США едва не объявили друг другу ядерную войну. Почти весь май месяц напряжённость в отношениях между двумя странами была зашкаливающей. Порою казалось, что в один прекрасный день обе этих державы попросту закидают друг друга ядерными ракетами. За КНР сразу же бы вступились их соратники из такой же деспотичной страны, как Северная Корея. А уж в этом полумонархическом государстве всех американцев ненавидят ещё с 50-х годов. Конфликт США и Китая привёл бы к полномасштабной мировой войне, а затем уже к концу человеческой цивилизации.

2020 год отчётливо показал эффективность и неэффективность правительственных систем. Во время господствующей пандемий власти некоторых государств пошли навстречу своим гражданам. Были организованы необходимые выплаты, на время отменены задолженности по кредитам и необходимость оплаты ЖКХ. Народ ответил своей власти соответствующим образом. Во всех этих странах, которые адекватно помогли людям, сразу же вырос уровень доверия со стороны населения. Но в то же время многие страны помогли своим гражданам недостаточно. Были и случая конкретных отказов в помощи и поддержке. В некоторых государствах дело дошло до мародёрства и грабежей. Многим людям стало попросту нечего есть. Начались массовые сокращения рабочих мест, необоснованные увольнения и отправления в отпуска за счёт сотрудников. Усилился беспредел и разгул правоохранителей, которые нередко переходили все границы дозволенного. Правительство России к сожалению не пошло на прямые выплаты населению ввиду трагической ситуации. Но зато была оказана всевозможная поддержка для многодетных семей и пенсионеров. Президент Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин показали себя вполне достойно. Однако многие чиновники, особенно в регионах РФ, совершенно бездарно отнеслись к официальным решениям властей и позволяли себе халатность по отношению к гражданам.

Этот год принёс человечеству не только коронавирус, но и настоящую пандемию расизма. Причём возникшие расистские вопросы касаются не белых радикалов, а исключительно темнокожих. В США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда вспыхнули массовые восстания. Америка едва не оказалась на грани гражданской войны и полного раскола. Из уст разъярённых толп зазвучали совершенно неадекватные требования. Вначале бунтари потребовали радикальных реформ правоохранительной системы, затем уже перешли к вопросам об отмене полиции как таковой. В восставших городах начали сформировываться всевозможные банды темнокожих. Преступники даже пытались провозглашать собственные государства в Соединённых Штатах. Все эти события серьёзно ударили по репутации президента Трампа. Вспыхнувшие волнения охотно подхватили и хулиганы из Европы. Во Франции, Англии, Германии и даже Швеции начались агрессивные демонстрации, переросшие в уличные схватки. Хулиганы, бандиты и провокаторы предательски отнеслись к правительствам стран, которые приняли их со всей душой. Начались массовые нападения мигрантов на местных жителей. Дело дошло даже до смертей. Темнокожие массово выкрикивали расистские лозунги и обвиняли во всех своих грехах белых. Полиции приходилось применять максимум силы для усмирения этих «повстанцев».

Недавно прошла новость о том, что закончилось перемирие между Северной и Южной Кореей. Их холодная война вот-вот грозится перерасти в горячую с использованием ОМП, бронетехники и авиации. В любом случае, первая половина года прошлась по человеческой цивилизации, как колесница Рамзеса II по хеттским войскам. В этом году на нашу расу свалилось слишком много бед. Но будем надеяться, что вторая половина всё же вернёт нашу жизнь в привычное русло. Как говорится, если вначале было плохо, то потом явно станет лучше. Если первый блин вышел комом, то второй может получиться настоящей «вкусняшкой».











