Все новости >>

Аргументы Недели Мнение 13+

О демонтаже апартеида и расизме

, 18:37 [ «Аргументы Недели», ]

О демонтаже апартеида и расизме
фото: соцсети

Читаешь СМИ, блоги и посты, и просто диву даешься. Как много непрофессионализма, фейков, незнания, путаницы в головах и откровенного вранья. Я уж не говорю в телевидении.

В связи с последними событиями на первый план вышла фигура Нельсона Манделы. Как только его не называют. И террористом, и убийцей, и расистом. Чуть ли не людоедом. Я очень давно занимаюсь Южной Африкой. Очень много читал - и выступления Нельсона Манделы, и отличные книги посвященные его жизни и философии. Еще в годы апартеида встречался, дружил и брал интервью у его ближайших соратников. Попытаюсь хоть чуть-чуть внести ясность и восстановить историческую справедливость.

Считаю Нельсона Манделу и его партнера Фредерика де Клерка одними из величайших деятелей прошлого века. В невероятно сложной обстановке, когда богатейшая и самая развитая на континента страна стояла на грани жесточайшей гражданской войны и расовой резни, им удалось увести ее от края пропасти. И создать демократическое общество по английскому образцу.

Сын Верховного вождя одной из главных народностей ЮАР - венду, получил блестящее образование юриста в Великобритании. Стал первым темнокожим адвокатом. Он никогда не был коммунистом. Рано увлекся философией ненасилия Махатмы Ганди. Затем возглавил главное освободительное движение - Африканский национальный конгресс. Был арестован и 26 лет пробыл в жутчайшей тюрьме на острове Роббен. Долгие годы выступал против политического насилия. Кстати, его детище АНК с самого начала был многорасовым движением, в руководстве были и африканцы, и белые, и метисы, и индийцы.

Только когда силовики режима развязали жесточайший террор против АНК, профсоюзов, всех недовольных, он призвал к ответной вооруженной борьбе. В тюрьме он не возненавидел белых. Кстати, уже тогда в ЮАР появился черный расизм. Организация народов Азании выдвинула лозунг - Один переселенец - Одна пуля. А слоган АНК был диаметрально противоположным - Один человек - Один голос. Кстати, именно благодаря Нельсону Манделе на первых всеобщих выборах подавляющее число африканцев проголосовали за Конгресс, а не за черных экстремистов.

Уже в начале 80-х все разумные люди страны начали понимать, что апартеид изжил себя. Понимал это и большой бизнес. И в обществе назревали перемены. Одним из их вдохновителей был алмазный король Гарри Оппенгеймер, владевший корпорацией Де Бирс. В недрах белого общества зрело желание демократических перемен. Чуть позже их четко сформулировала новая организация - Институт демократической альтернативы для Южной Африки. Лидер ИДАСА великолепный политолог, ученый ван Зил Слабберт, опираясь на большой бизнес, начал искать пути сближения между правящей Национальной партией и АНК.
И в этом процессе, если не ключевую роль сыграла Москва. Тогда с ее позицией считались на всех континентах.


Международный отдел ЦК привлек лучших ученых из академических институтов к разработкам переговоров между АНК и умеренными представителями режима. В те годы правящие структуры всегда учитывали мнения специалистов при выработки внешнеполитических шагов. Единственное исключение - ввод войск в Афганистан, против которого возражали все ведущие востоковеды. Мы все отлично помним, чем этот шаг обернулся. Думаю, что он сыграл роль тригера в развале Советской империи.

Что касается нового подхода к Южной Африке, то к его выработке были привлечены настоящие исследователи и знатоки континента. В Южной Африке их помнят и чтят. Патриарх отечественной африканистики Академик Аполлон Давидсон, автор ставшего учебником труда Южная Африка - становление сил протеста, Академик Василий Солодовников, в прошлом директор Института Африки Академии наук CCCР. Долгие годы он был послом в Замбии и курировал национально-освободительные движения Юга континента. Академик Анатолий Громыко - тонкий знаток американской политики на Черном континенте. Ученый, аналитик,практик Владимир Шубин. Посол СССР в Ботсване, блестящий публицист Борис Асоян. Журналист, заведующий Африканской редакцией родного для меня ТАСС Владимир Корочанцев, который написал почти два десятка книг об Африке. Кстати, позже именно этому журналисту и его коллеге Виталию Чуксееву Нельсон дал свое первое интервью сразу после выхода из тюрьмы. Я тоже внес свой скромный вклад, преодолевая сопротивление ретроградов, которых тогда тоже было предостаточно. Выпустил небольшую книжку - Южная Африка. Кровь или диалог.



И вскоре на нейтральной территории в Вене прошла первая встреча между АНК и представителями Национальной партии. Модерировали ее Василий Солодовников и ван Зил Слабберт. И непримиримым прежде врагам удалось найти общий язык.

А чуть позже в Москве при посольстве той же Австрии открылась Секция интересов ЮАР. Ее возглавил блестящий дипломат, ученый, политолог Геррит Оливье, с которым по роду работы я часто встречался. В основном, в Секции работали тогда африканеры или буры - потомки переселенцев в Южную Африку из Голландии и Франции. Они считают себя африканцами, коренными жителями далекого континента. И самые тесные, дружеские отношения связывают меня с бывшим первым секретарем Посольства ЮАР Бенартом Визе - красивым, умным и дружелюбным человеком, который ныне процветает в Кейптауне. Вообще, все африканеры, с которыми я общался и дружил, великолепно относятся к России. Они помнят ту огромную помощь, которую подданные Российской империи оказали им в на заре 20 века во время англо-бурской войны. Тысячи добровольцев из России геройски воевали в армиях бурских республик.

Но вернемся в наши дни. Прежняя политика нашей страны в Африке заложила прочную основу для взаимовыгодных отношений со странами континента. Но перемены конца 80-х - начала 90-х обрушили этот фундамент. Мы панически бежали из Африки. И наше место прочно занял Китай, который ныне выкачивает оттуда природные ресурсы и миллиарды долларов.

Ныне за Черный континент идет глобальная, жесткая борьба между Великими державами и их корпорациями. Борьба за ресурсы, деньги, власть и влияние. Там появляются новые игроки - Япония, Южная Корея, Бразилия.

А вот наша страна серьезно с континентом не сотрудничает. Впрочем, это только моя точка зрения.
Рукотворный информационный вакуум вокруг Африки подпитывается незнанием и замшелыми стереотипами. Наш достаточно динамичный бизнес не знает правды о континенте, его ресурсах в возможностях. И сейчас главная задача - вывести Африку из этой сферы незнания и лживых стереотипов.

В мире

Президент США находится перед самым тяжёлым выбором за всё своё правление

Президент США находится перед самым тяжёлым выбором за всё своё правление

Буквально вчера президент США Дональд Трамп официально подписал указ о реформировании полицейской системы. Правда он не стал идти на поводу у многих протестующих и бунтарей, и не расформировал данный институт правоохранителей. Но зато теперь удушающие приёмы при задержании полностью запрещены.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью