О демонтаже апартеида и расизме

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 июня 2020, 18:37 [ «Аргументы Недели», Иван Иванов, кандидат исторических наук, автор романа "Дети империи" ]

фото: соцсети

Читаешь СМИ, блоги и посты, и просто диву даешься. Как много непрофессионализма, фейков, незнания, путаницы в головах и откровенного вранья. Я уж не говорю в телевидении.

В связи с последними событиями на первый план вышла фигура Нельсона Манделы. Как только его не называют. И террористом, и убийцей, и расистом. Чуть ли не людоедом. Я очень давно занимаюсь Южной Африкой. Очень много читал - и выступления Нельсона Манделы, и отличные книги посвященные его жизни и философии. Еще в годы апартеида встречался, дружил и брал интервью у его ближайших соратников. Попытаюсь хоть чуть-чуть внести ясность и восстановить историческую справедливость.

Считаю Нельсона Манделу и его партнера Фредерика де Клерка одними из величайших деятелей прошлого века. В невероятно сложной обстановке, когда богатейшая и самая развитая на континента страна стояла на грани жесточайшей гражданской войны и расовой резни, им удалось увести ее от края пропасти. И создать демократическое общество по английскому образцу.

Сын Верховного вождя одной из главных народностей ЮАР - венду, получил блестящее образование юриста в Великобритании. Стал первым темнокожим адвокатом. Он никогда не был коммунистом. Рано увлекся философией ненасилия Махатмы Ганди. Затем возглавил главное освободительное движение - Африканский национальный конгресс. Был арестован и 26 лет пробыл в жутчайшей тюрьме на острове Роббен. Долгие годы выступал против политического насилия. Кстати, его детище АНК с самого начала был многорасовым движением, в руководстве были и африканцы, и белые, и метисы, и индийцы.

Только когда силовики режима развязали жесточайший террор против АНК, профсоюзов, всех недовольных, он призвал к ответной вооруженной борьбе. В тюрьме он не возненавидел белых. Кстати, уже тогда в ЮАР появился черный расизм. Организация народов Азании выдвинула лозунг - Один переселенец - Одна пуля. А слоган АНК был диаметрально противоположным - Один человек - Один голос. Кстати, именно благодаря Нельсону Манделе на первых всеобщих выборах подавляющее число африканцев проголосовали за Конгресс, а не за черных экстремистов.

Уже в начале 80-х все разумные люди страны начали понимать, что апартеид изжил себя. Понимал это и большой бизнес. И в обществе назревали перемены. Одним из их вдохновителей был алмазный король Гарри Оппенгеймер, владевший корпорацией Де Бирс. В недрах белого общества зрело желание демократических перемен. Чуть позже их четко сформулировала новая организация - Институт демократической альтернативы для Южной Африки. Лидер ИДАСА великолепный политолог, ученый ван Зил Слабберт, опираясь на большой бизнес, начал искать пути сближения между правящей Национальной партией и АНК.

И в этом процессе, если не ключевую роль сыграла Москва. Тогда с ее позицией считались на всех континентах.



Международный отдел ЦК привлек лучших ученых из академических институтов к разработкам переговоров между АНК и умеренными представителями режима. В те годы правящие структуры всегда учитывали мнения специалистов при выработки внешнеполитических шагов. Единственное исключение - ввод войск в Афганистан, против которого возражали все ведущие востоковеды. Мы все отлично помним, чем этот шаг обернулся. Думаю, что он сыграл роль тригера в развале Советской империи.

Что касается нового подхода к Южной Африке, то к его выработке были привлечены настоящие исследователи и знатоки континента. В Южной Африке их помнят и чтят. Патриарх отечественной африканистики Академик Аполлон Давидсон, автор ставшего учебником труда Южная Африка - становление сил протеста, Академик Василий Солодовников, в прошлом директор Института Африки Академии наук CCCР. Долгие годы он был послом в Замбии и курировал национально-освободительные движения Юга континента. Академик Анатолий Громыко - тонкий знаток американской политики на Черном континенте. Ученый, аналитик,практик Владимир Шубин. Посол СССР в Ботсване, блестящий публицист Борис Асоян. Журналист, заведующий Африканской редакцией родного для меня ТАСС Владимир Корочанцев, который написал почти два десятка книг об Африке. Кстати, позже именно этому журналисту и его коллеге Виталию Чуксееву Нельсон дал свое первое интервью сразу после выхода из тюрьмы. Я тоже внес свой скромный вклад, преодолевая сопротивление ретроградов, которых тогда тоже было предостаточно. Выпустил небольшую книжку - Южная Африка. Кровь или диалог.





И вскоре на нейтральной территории в Вене прошла первая встреча между АНК и представителями Национальной партии. Модерировали ее Василий Солодовников и ван Зил Слабберт. И непримиримым прежде врагам удалось найти общий язык.

А чуть позже в Москве при посольстве той же Австрии открылась Секция интересов ЮАР. Ее возглавил блестящий дипломат, ученый, политолог Геррит Оливье, с которым по роду работы я часто встречался. В основном, в Секции работали тогда африканеры или буры - потомки переселенцев в Южную Африку из Голландии и Франции. Они считают себя африканцами, коренными жителями далекого континента. И самые тесные, дружеские отношения связывают меня с бывшим первым секретарем Посольства ЮАР Бенартом Визе - красивым, умным и дружелюбным человеком, который ныне процветает в Кейптауне. Вообще, все африканеры, с которыми я общался и дружил, великолепно относятся к России. Они помнят ту огромную помощь, которую подданные Российской империи оказали им в на заре 20 века во время англо-бурской войны. Тысячи добровольцев из России геройски воевали в армиях бурских республик.

Но вернемся в наши дни. Прежняя политика нашей страны в Африке заложила прочную основу для взаимовыгодных отношений со странами континента. Но перемены конца 80-х - начала 90-х обрушили этот фундамент. Мы панически бежали из Африки. И наше место прочно занял Китай, который ныне выкачивает оттуда природные ресурсы и миллиарды долларов.

Ныне за Черный континент идет глобальная, жесткая борьба между Великими державами и их корпорациями. Борьба за ресурсы, деньги, власть и влияние. Там появляются новые игроки - Япония, Южная Корея, Бразилия.

А вот наша страна серьезно с континентом не сотрудничает. Впрочем, это только моя точка зрения.

Рукотворный информационный вакуум вокруг Африки подпитывается незнанием и замшелыми стереотипами. Наш достаточно динамичный бизнес не знает правды о континенте, его ресурсах в возможностях. И сейчас главная задача - вывести Африку из этой сферы незнания и лживых стереотипов.