Коронавирус может быть серьёзным оружием на планете Земля

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17 июня 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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На дворе уже 17 июня 2020 года, а коронавирус по-прежнему не побеждён. Число заболевших на планете продолжает расти вместе с количеством жертв. Уже почти 8 миллионов инфицированных насчитывается во всём мире. К счастью, с таким же успехом растёт и число выздоровевших. Но это ещё не означает, что человечество окончательно справилось с угрозой.

До сих пор не выявлено точное происхождение коронавирусной инфекции. Многие продолжают считать его рукотворной формой, и скорее всего это действительно правда. Ведь немало учёных, среди которых есть нобелевские лауреаты вроде Люка Монтанье, не раз заявляли о наличии в «ковиде» так называемых искусственных вкраплений. Недавно ещё норвежский профессор Сёренсен и его коллега сделали вывод, что нынешний коронавирус имеет неестественную природу, так как практически не мутирует.

К тому же недавно повторную вспышку Covid-19 зафиксировали на территории Пекина. Всё время эта инфекция возникает рядом с какими-нибудь крупными рынками. И это уже не похоже на череду случайностей. Раньше многие эксперты полагали, что «ковид» мог вырваться из Уханьской лаборатории. Но после случая с рынком «Синьфади» невольно проносится мысль, что это целенаправленный террористический акт, устроенный неизвестными организациями. Впрочем, такая теория господствовала и ранее. Некоторые аналитики и эксперты заявляли об умышленном распространении вируса тайными сообществами, о которых общественность пока не знает. В Иране, например, сразу же почуяли искусственность природы «ковида». Местное правительство конечно же обвинило во всём США и его руководство, но никто из них даже не подумал о возможности существования других угроз.

Всё, что происходит сейчас на планете, действительно вводит в ступор. Создаётся впечатление, что каждое событие этого года было тщательно подготовлено. Вначале коронавирусный удар по Уханю, потом попытка ссоры Китая с США, затем уже спонтанные беспорядки и восстания в Америке и Европе. Не раз вспоминаются слова турецкого эксперта Хасана Дженгиза о возможном последовательном ударе по человеческому обществу со стороны глобалистических сил. Террористы и возможные виновники создания коронавируса явно не в ладах и с Биллом Гейтсом. На крупного миллиардера планеты сразу же посыпались обвинения в якобы массовой чипизации человечества. Кому-то явно пришлось не по нраву расширение бизнеса Гейтса по всему земному шару.

Если действительно выяснится, что коронавирус – это биологическое оружие, то значит всё человечество находится в шаге от собственной гибели. Ведь за «ковидом» может вполне последовать новая «химерная форма», которая будет убивать быстрее всякой радиации. Подобного вида оружие намного страшнее атомного. Ведь от радиации укрыться можно, а вот от невидимого врага, проникающего в каждую часть организма, уже никак не убежишь. Те, кто вероятно создал и распространил коронавирус, просто не понимают, что этими разработками они рискуют уничтожить не только человеческую расу, но и абсолютно всю жизнь на планете.