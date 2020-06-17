После коронавируса на наш мир грозит обрушиться пандемия расизма

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 июня 2020, 01:18 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Человечеству грозит новая пандемия, куда более серьёзная, чем коронавирус. Речь идёт о чудовищных всплесках насилия, которые происходят почти по всему земному шару. Убийство афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией в США повлекло за собой целую серию беспорядков и волнений, едва не расколовших Штаты на несколько частей. Всюду повылезали грабители и мародёры, в основном озлобленные и обнаглевшие афроамериканцы. Начались разбои, грабежи и даже убийства. Многим бизнесменам и хозяевам магазинов пришлось взяться за оружие, чтобы не допустить полного опустошения и тотального банкротства ввиду беспорядков. Ещё недавно в США свирепствовала эпидемия «ковида», и вот вслед за ней пришла новая беда. Недаром же говорится в пословице, «Пришла беда – отворяй ворота».

Демонстрации и акции протестов захлестнули не только США, но и другие страны. Волнения и беспорядки произошли в Великобритании, Франции, Бельгии, Германии и даже Голландии. Пострадали и множество других государств. Бунтовали в основном темнокожие или им сопутствующие люди. Началось всё с вполне адекватных требований о беспощадной борьбе с расизмом. Такое явление как расизм уже давно должно отправиться на страницы человеческой истории, и более не возникать в нашем мире. Но вслед за антирасистскими лозунгами зазвучали поистине экстремистские призывы. Появились провокаторы, принявшиеся призывать людей к массовым беспорядкам и учинению анархии. В США множество штатов оказались едва ли не на осадном положении. Америка почти полностью погрузилась в атмосферу известного кинофильма «Судная ночь». Если днём правоохранители всё ещё как-то контролировали ситуацию, то ночью положение ухудшалось. Бандитизм и разбой выросли до невообразимых размеров.

Сегодня мы наблюдаем уже совсем иную картину. Если раньше протестующих ещё можно было понять, ввиду их требований справедливости по отношению к убийственным задержаниям, то сейчас бунтовщики явно переходят все границы. От жёстких антирасистских настроений, они сами перешли к ненавистной идеологии. Афроамериканцы буквально возненавидели всех белых, в особенности правоохранителей. Сразу же вспомнился двухсотлетний период рабства, когда темнокожие денно и нощно трудились на плантациях местных «феодалов». По Америке прокатилась целая серия выступлений настоящих чёрных расистов. Сразу же начались необоснованные запреты и обвинения. Многих людей поувольняли с работы почти без имеющихся причин. Некоторые представители власти пошли на поводу у протестующих. Black Lives Matter – самое популярное выражение протестующих на данной момент. Но если кто хотя бы попробует сказать, что не только жизни темнокожих ценны, но и все человеческие жизни в целом, тот сразу же приравнивается к расистам, и это уже не говоря про массовую ненависть к сотрудникам полиции. А полицейские, между прочим, спасли немало людских жизней во время прошедшей коронавирусной эпидемии.

Страшно даже представить, что же случится, если, не дай Бог, эти бунтовщики придут к власти в Соединённых Штатах. Вероятно, Штаты ждёт самый худший период в истории, период чёрного нацизма на гитлеровском уровне. Почти всё, что не понравится темнокожим, станет приравниваться к преступлениям против их народа. Будут придираться даже к самым обыденным высказываниям. Будут безжалостно карать за невинные фразы, за лайки в интернете и за малейшие шутки. Вполне вероятно, это приведёт к страшнейшей диктатуре на уровне стран Южной Африки. То же самое стоит сказать и про агрессию мусульман в Европе. Порою к подобного вида расизма скатываются и арабы, только у них это происходит на религиозной почве. Кто не согласен с ними – тот неверный. Кто неверный – тот достоин смерти.

Будем следить за развитием событием в США и Европе, и надеяться на то, что местные власти вовремя остановят надвигающуюся бурю. Ведь в случае малейшего промедления, может случиться катастрофа небывалых масштабов. В Америке уже начинают провозглашаться незаконные «государства», управляемые бандитами. Весь этот беспредел нужно немедленно остановить. Иначе закончится всё это новым Майданом и установлением тирании расистов, но уже не белых, а исключительно темнокожих.





