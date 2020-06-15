Латвийский публицист о событиях в США: Продолжайте целовать ботинки гопникам

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 июня 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Латвийский публицист Элита Вейдемане, фото соцсети

В Латвии после смерти афроамериканца Флойда Служба Госбезопасности стала оценивать, возможно, расистские публикации в социальных сетях. По этому поводу выступила известный латвийский публицист Элита Вейдемане.

«Были ли в латвийских соцсетях подобные высказывания? Да, были. И многократно. Как только я открываю соцсети, то перед глазами эти события и хештег BlackLivesMatter. Даже второгоднику спецшколы понятно, что этот лозунг ставит одну расу выше других, и эти другие могут просто «засолиться» - их жизни не имеют значение. У нас нет сейчас возможности адекватно увидеть на 100%, что происходит в городах США. Мы довольствуемся интернетом. А там картина страшная: грабежи, убийства, бандитизм. И все это имеет обоснование: потому что был убит афроамериканец. Конечно, плохо, что он убит! Но помогает ли этот жестокий бардак, организованный опытным режиссером, сделать ситуации более мирной, а страну – более понимающей?

Наивный вопрос. Когда все кончится, то будут помнить, что магазины были разграблены и сожжены из-за смерти преступника Флойда. Что происходило у нас? Десятки подростков один раз вышли к памятнику Свободы с лозунгами о «черных жизнях». Вот кто заслуживает внимания службы безопасности. Вы действительно хотите, чтобы здесь тоже начались насилия и грабежи? В Америке на колени встали полицейские, которые чувствуют свою вину. А за что просят прощения эти латвийские детки? Простите, какой расизм может быть в Латвии? Может стоит побороться за латышский язык, культуру, за выживание латышского образования… Может стоит помочь людям с особыми потребностями или защитить животных? Или это уже не в тренде? Вместо того, чтобы прибраться у себя в «сенях», находятся людишки, которые «солидарны» с бандитами, лицемерно ссылаясь на преобладание важности «черных жизней». Так не останавливайтесь! Продолжайте целовать ботинки!»