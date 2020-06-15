Николас Мадуро – самый неоднозначный президент Венесуэлы

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15 июня 2020, 09:16 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Николас Мадуро, globallookpress.com, © Pedro Rances Mattey

Николас Мадуро – один из самых неоднозначных южноамериканских лидеров. Одни нарекают его жестоким тираном и пособником наркокартелей, другие же говорят о его благородстве и помощи населению, и считают его достойным лидером. По правде, Николас Мадуро – настоящий наследник Уго Чавеса, деспотичного и самовлюблённого индейца, взявшего контроль над целой страной. Мадуро охотно берёт пример с древних монархов и ничем себя не ограничивает. Всякий, кто бросает вызов верховному лидеру Венесуэлы, есть враг народа, которого надо немедленно запрятать в тюрьму или даже вовсе расстрелять.

Венесуэла при Мадуро осталась такой же, как при Чавесе. Но всё же при «старом индейце» не было такого наплыва демократических сторонников. Уго подавлял все прозападные настроения беспощадно и ненавидел американцев. К тому же он был убеждённым сторонником идеи о геноциде индейцев со стороны европейских колонизаторов. Мадуро ненавидит США ещё больше, чем Чавес, правда речей про коренные народы и их истребление уже не ведётся. Николас заявляет, что он убеждённый социалист. Он рассуждает о заботе по отношению к населению, и много рассказывает о своей поддержке народа Венесуэлы. На деле же происходит совсем иное. Мадуро – просто-напросто очередной южноамериканский монарх, действующий лишь в собственных интересах. Недаром ведь в друзьях у него не кто иной, как сам Си Цзиньпин, весьма жестокий китайский правитель, заботящийся лишь о своей репутации. Почти все члены семьи Мадуро находятся в правительстве, что делает его режим похожим на правление Эмомали Рахмона. У таджикского неофициального «шаха» тоже полным-полно родных, которые занимают ответственные государственные должности.

Николас Мадуро винит Америку буквально во всех грехах. Он полностью согласен с теорией о якобы предательстве родины со стороны Хуана Гуайдо, главного оппозиционера Венесуэлы. Между тем Гуайдо едва ли может являться ставленником США. Скорее всего, это самый обычный венесуэлец из народа, которому очень надоело господство диктаторов, продолжающееся в стране уже очень много времени. Венесуэла при Мадуро познала на себе вся тяготы диктаторского режима. Экономический уровень упал настолько, что многим людям стало буквально нечего есть. Но лица, поддерживающие президента, отчего-то живут в роскоши и вполне неплохо себя чувствуют. Мадуро не раз пытался менять конституцию под себя. Подобные действия вызывали массовые протесты по всей державе, но никакие бунты никогда не останавливали Николаса. Он по-прежнему продолжает находиться у власти и планирует править страной ещё очень много времени. Протесты, как правило, подавляются беспощадно, а все их организаторы объявляются врагами государства.

При Мадуро обострились и международные отношения. До сих пор не решены вопросы с такими странами, как Гайана и Колумбия. Территориальные споры порою приводят к пограничным столкновениям между солдатами. В Организации Американских государств Венесуэлу и её лидеров стали буквально ненавидеть. США не раз накладывала на Мадуро и его правительство санкции. По словам американского правительства, президент Венесуэлы активно поддерживает наркоторговцев и ведёт с ними дела. Также сообщали о сотрудничество Мадуро с экстремистами из Колумбии. В самой Венесуэле президента не жалует примерно половина населения. И потому не стоит считать недавний политический кризис завершённым. Ещё в прошлом году эта страна находилась на грани полномасштабной гражданской войны. И война всё ещё может случиться, если Гуайдо найдёт себе достойную поддержку и объявит о начале бунта.