Хуан Перон, король Аргентины. О неофициальном монархе из Южной Америки

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14 июня 2020, 01:37 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Аргентина всегда была страной военных диктаторов и монархов, жаждущих власти и тотального контроля. Порою там появлялись отъявленные мерзавцы, сочувствующие нацизму и устраивающие террор. Бывали и относительно либеральные лидеры, стремящиеся к новой эпохе человечества.

Хуан Доминго Перон сочетал в себе как черты неофициального монарха-деспота, так и относительно демократичного человека, стоящего за свой народ. Перон, без сомнения, не заслуживает похвальбы за хорошее отношение к франкистам и нацистам разных мастей. Ведь именно при его власти многие нацистские преступники спокойно эмигрировали в Аргентину, где продолжали собираться в группировки. Миру крупно повезло, что последователям Гитлера так и не удалось воссоздать свою организацию снова, хотя некоторые современные аналитики думают иначе, учитывая недавние коронавирусные события.

Сам Хуан Перон был очень неоднозначной личностью. Его едва ли можно было называть президентом страны. Здесь скорее подойдёт иной титул – король и самодержец. Ведь вёл он себя действительно как настоящий монарх. Его первая жена «Эвита» была любимицей нации, и как заправская Королева Сисси (супруга Франца Иосифа) с пониманием относилась к проблемам простого народа. «Эвита» ведь и сама была из простых. Ей пришлось пройти через все круги ада, чтобы добиться звания первой леди Аргентины. До замужества её жизнь была ужасной и полной тяжелейших испытаний. Посему «Эвита» активно участвовала в жизни государства, принимала у себя всевозможных представителей профсоюзов и даже простых рабочих. Благодаря её деятельности максимально расширились права женщин. Именно при ней женщины официально получили избирательное право. Стали создаваться многие молодёжные и женские организации по всей стране.

Как неофициальная королева, избранница главы государства внесла большой вклад в поддержку народа и стала именоваться духовным лидером нации. Перон при её виде всегда вставал и целовал ей руку, как подобает истинному джентльмену. То же самое делал и император Франц Иосиф при появлении своей супруги. Многие аналитики даже спорят, кого больше любил народ в те дни, Эву де Перон или самого Хуана. Правда новые реформы, установленные в стране, не поддержали ни церковники, ни многие военные. Оппозиционерам претило «раболепие» главы государства перед женским полом, а заодно им совсем не нравились монархические свойства режима. Вскоре в Аргентине наступил упадок. Уже в начале 50-х годов всеми любимая Эвита Перон умерла от рака. Ей было всего 33 года. По ней плакала вся страна. И после этой трагедии замашки Перона уже превратились в поистине диктаторские. Его власть начала стремительно укрепляться. Видимо отсутствие любимой супруги принесло его душе немало боли. Потому после кончины легендарной спасительницы народа начался тёмный период в истории Аргентины.

К 1953 году от экономических реформ, проведённых неофициальным монархом, не осталось и следа. Значительно выросли безработица и инфляция, поднялись налоги. Ещё в начале 40-х Перон максимально развил сельскохозяйственную промышленность в стране, национализировал имущество других стран и провёл целый ряд полезных реформ. Но уже к 53-му году он сделал упор на привлечение иностранного капитала и уравнял иностранных промышленников с аргентинцами. В 1955 году Перон начал ещё сильнее налаживать отношения с США и даже организовал совместную аргентинско-американскую корпорацию. По всей стране тогда уже начинались забастовки рабочих. Национальный лидер отказывался слушать требования бунтовщиков и приказывал подавлять выступления. Всё чаще и чаще обычные стачки переходили в насилие. Полиция была беспощадной по отношению к протестующим. В ход нередко шло огнестрельное оружие. Нестабильностью в стране воспользовались все противники перонизма, среди которых были как фанатичные церковники, так и военные.

Уже в июне 1955 года режим Перона был свергнут, благодаря серии крупных мятежей. Военным давно разонравилась власть неофициального короля, и они всеми силами жаждали установления собственной диктатуры. В результате восстаний Перон был вынужден бежать из Аргентины. Он укрылся в Испании, находящейся под гнётом фашистского генерала Франко. Генерал с охотой принял к себе бежавшего монарха. Впоследствии, Перон попытался ещё раз прийти к власти в Аргентине, и ему это удалось. В 1973 году он вернулся в родную страну и победил на выборах. Однако полностью насладиться властью ему уже не удалось. В 1974 году самодержец Аргентины умер от остановки сердца из-за ишемической болезни. После его смерти страна вплоть до 1983 года погрузилась в настоящий хаос. Новые диктаторы оказались куда страшнее перонистов и изуверов, правящих державой в 60-е годы. Лишь только к концу ХХ века Аргентина полностью освободилась от власти самодержавных тиранов.