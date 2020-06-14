Пастафарианство и Бобби Хендерсон: атеизм - это весело​

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14 июня 2020, 00:54 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

пастафарианство, фото: соцсети

Атеизм – одно из самых распространённых течений ХХ века. Нередко эту идеологию приравнивают к полноценной религии. Ведь люди, искренне считающие, что Бога нет, тоже имеют свою веру.

Они верят в отсутствие сверхъестественной силы, которая породила нашу цивилизацию. Но в некотором случае атеизм переходит все имеющиеся границы и вызывает у окружающих тонну смеха. Таким вот необычным течением стало пастафарианство, придуманное студентом-бунтарём Хендерсоном Бобби. В 2005 году департамент образования штата Канзас потребовал ввести во все школы концепцию «Разумного Замысла», которая полностью отвергала дарвинистскую теорию эволюции. Сторонники данной теории заявляют, что вселенная была создана Разумным Творцом и говорят об этом так, будто бы сами его видели. Студент университета физики штата Орегон по имени Бобби Хендерсон воспротивился идее «Разумного Замысла». Его бунтарская политика привела к созданию новой шуточной религии, которая получила название Пастафарианство.

Пастафарианство было официально зарегистрировано, как полноценная религия, правда конечно же пародийная. Её название немного тянет на растафарианство, введённое эфиопскими сторонниками диктатора Хайле Селассие. Истинные последователи Бобби Хендерсона на самом деле – атеисты, отвергающие любое божественное происхождение. Они не веруют ни в какого реального Бога и осуждают всех фанатично настроенных личностей. Бобби Хендерсон решил подвергнуть всякий религиозный фанатизм ещё большему высмеиванию. Он придумал своё уникальное божество под именем Летающий Макаронный Монстр. Было создано даже специальное Евангелие, высмеивающее легенды о сотворении мира. Сатирическое верование сразу же нашло свою аудиторию. Многие атеистически настроенные люди с охотой подхватили идеи Хендерсона. Сразу начали создаваться всевозможные сообщества, посвящённые «благочестивой вере» в Макаронного Творца. Хендерсон призывает к изучению пастафарианства во всех школах мира, конечно с юмористической точки зрения. Этим он планирует показать всем несовершенство религиозного фанатизма. Ведь на самом деле мы уж точно не можем привести хоть какие-то доказательства существования реального Создателя. Правда мы с таким же успехом не сможем и опровергнуть его возможное существование. Ведь у человеческой цивилизации есть свои ограничения. Некоторые тайны вселенной мы не узнаем никогда, хотя бы из-за того, что наш мозг слишком мал. К примеру, те же коты или собаки едва ли задумываются о том, в чём их смысл, и зачем они пришли в этот мир. У людей мозг всё же развит побольше, но этого явно недостаточно для того, чтобы постичь все вселенские знания.

Пастафарианство – весьма комичная религия и очень забавная во всех смыслах этого слова. Она вполне имеет право существовать на этой Земле. Эта идеология яро осуждает любую религиозную пропаганду. Каждый человек имеет право на свободу вероисповедания и на собственное мнение. В идеальном мире не должно быть никакого насилия, в особенности религиозного. Именно это и пытался привить всему человечеству Бобби Хендерсон. Нынешний «Пастафарианский Папа» до сих пор занимается активной «религиозной» деятельностью и собирает всё больше сторонников. Его ообщество существует и в нашей стране и активно развивается в социальных сетях.