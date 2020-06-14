Бессмертный полк и посмертно военнопленные

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 июня 2020, 00:30 [ «Аргументы Недели», Артур Макаров, актер театра и кино, поэт ]

фото: соцсети

Май 2019 года. Мы с женой, с фронтовой фотографией моего деда, погибшего в Керчи в 1943 году, проделали путь с Бессмертным полком от Белорусского вокзала до Красной площади. Над Кремлем гордо развивается триколор Российской Федерации.

Вспомнились кадры кинохроники военных лет - колонна пленных немецких солдат под конвоем позорным парадом прошла по улицам Москвы. Связь между этими двумя событиями вроде бы очевидна. Но есть и не очевидная связь.

В начале этого года ознакомился в интернете с материалами о русской освободительной армии генерала Власова.

На войне есть место не только для подвигов, мужества, взаимовыручки и героизма, есть место и для страха, и для подлости, и для предательства. Против своего народа, вынужденно и по доброй воле, воевали на стороне нацистов в русской освободительной армии «РОА» тысячи пленных советских солдат и офицеров. Воевали под трехцветным флагом, тем самым, который сегодня является государственным флагом Российской Федерации.

Люди, победившие нацизм, проходят парадным строем, пусть даже на фотографиях, под водруженным над Кремлем флагом, с которым воевали против них изменники Родины и предатели.

Не превращает ли этот факт колонну Бессмертного полка в колонну посмертно военнопленных?

Некоторые патриоты Отечества, критикующие западных политологов за попытки пересмотреть исторические итоги Второй мировой войны, как-то незаслуженно обходят вниманием этот факт. Я считаю величайшим позором то, что флаг предателей и изменников стал государственным флагом Российской Федерации.

Как мне, внуку погибшего советского офицера, жить в своем Отечестве под предательским знаменем? Как смотреть в глаза погибшему деду на старой фронтовой фотографии? Каково принимать присягу под этим флагом военнослужащим современной России, и присягу президенту страны, верховному главнокомандующему? Каково под этим флагом вершить суд работникам юстиции, трудиться чиновникам в различных департаментах государственной власти, принимать законы депутатам различных уровней? Каково проводить парад Победы на Красной площади и площадях других городов России под развивающимися флагами, ставшими символами измены Родины?

Не превращается ли жизнь миллионов людей в фарс, очень похожий на одно большое предательство в общегосударственном масштабе?

Это посмертный плевок в лицо всем жертвам нацизма, всем антифашистам, живущим на Земле, всем семьям, потерявшим в этой войне своих родных и близких, плевок в лицо ветеранам, своею жизнью и кровью добывшим для нас победу в Великой Отечественной войне, это плевок в лицо детям, внукам и правнукам победителей.

В этом году из-за эпидемии отменили шествие Бессмертного полка. Может быть, это и к лучшему.

Не позволит мне стыд стать в колонну бессмертного полка с фотографией деда до тех пор, пока флаг предательства и позора колышется над моей Родиной. А то уж больно смахивает это всё на колонну пленных немцев из старой советской кинохроники. Только вместо них идут дети, внуки и правнуки с фотографиями победивших фашизм героических родственников.

Как верный сын Отечества, требую удалить из государственной символики этот трехцветный символ предательства. Верните народу победителю знамя Победы.

Сегодняшним господам олигархам неудобно жить со знаменем, под которым сто лет назад были изгнаны из России помещики и капиталисты, разгромлена международная интервенция, и, конечно, приятно заниматься бизнесом под торговым триколором Российской Империи.

Всё на продажу - ресурсы, земли, достижения науки и техники, заводы, колхозы, профессионально-технические училища, ясли, детские сады, Дома культуры и Дворцы пионеров, кинотеатры, тела и души человеческие. Всё, за что советские люди заплатили ценою в 28 миллионов жизней, всё, за что закрывали грудью вражеские пулеметные амбразуры, бросались с гранатами под танки, направляли на вражеские колонны свои горящие самолеты и танки, мерзли, голодали, кормили вшей в окопах, проливали кровь, спасая весь мир от фашистской чумы.

Под красным флагом Россия стала мощной индустриальной, ядерной, космической державой, добившейся уважения во всем "цивилизованном" мире. Под красным флагом строилась новая, социально защищенная, справедливая жизнь. Под красным флагом был разгромлен нацизм, и освобождена от него вся Европа. Был разгромлен союзник фашистской Германии во Второй мировой войне - Япония, что в конечном итоге принесло свободу странам Индокитая. Красный флаг поставил точку во Второй мировой войне, увенчав купол Рейхстага.

Под этим флагом восстанавливалось уничтоженное войной народное хозяйство, промышленность, колхозы, села и города. Первый человек планеты Земля с этим знаменем вырвался в космос, всего лишь через 15 лет после окончания тяжелейшей войны. Красный флаг - это еще и флаг покорителей космического пространства. Под красным флагом СССР развивалась наука, искусство, спорт, крепла дружба народов многонациональной страны, и никто не имел права назвать гражданина СССР "москалем", "хохлом", "чуркой", "хачиком", "жидом".

Под этим флагом были подписаны важнейшие международные соглашения, которые до сих пор оказывают влияние на ход мировой истории.

Прошу всех достойных сынов и дочерей Отечества, разделяющих моё мнение подписаться под этим призывом.



