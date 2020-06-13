Аргументы Недели → Мнение 13+

13 июня 2020, 21:05 [ «Аргументы Недели», Андрей Максимов, телеведущий, драматург, режиссер ] Источник: Фэйсбук

Андрей Максимов, фото соцсети

Ефремов сделал то, что до него много лет не делал никто — ни политики, ни деятели шоу-бизнеса, ни даже те, кто просто спорит в соцсетях — он извинился и покаялся.

Он это сделал, уверен, не для чего-то, а почему-то: потому что не мог этого не сделать. Потому что приличный человек. Потому что оступившийся, серьезно, трагически оступившийся, но все равно — интеллигент — ненавистное сегодня слово.

Желая уколоть Ефремова, его называют «золотой молодежью». Это вранье! Золотая молодежь — это бездельники, Миша пахал всегда.

Он создал свой театр-студию. Это работа. Он ставил спектакли во МХАТе и «Современнике». Это работа. Он очень много снимался. На мой взгляд, это выдающийся актер, кому-то не нравится — дело вкуса. Но он работал много.

Уже пошли «полоскать» его отца, писать про гены… А про гены трудолюбия написать не хотите? Олег Николаевич Ефремов — да, пил: что тут скрывать. Но он — да, работал. И очень много. Он был невероятным тружеником.

Как и Алла Борисовна Покровская — замечательная актриса и выдающийся педагог, относящаяся к своим ученикам, как к своим детям.

У Михаила Ефремова — гены не золотой молодежи, а великих труженников театра, достойнейших людей.

Удивительно, как много людей на ФБ тренируют свое ego, пиная известного человека.

Все-таки мы — страна закомплексованных людей.

То, что Ефремов очень виноват — он понимает сам.

Дай Бог ему Жизни.

Дай Бог.