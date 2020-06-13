Корону снимите : о деле Ефремова и работе правоохранительных органов

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 июня 2020, 20:00 [ «Аргументы Недели», Галина Осокина, член ОП РФ ]

Фото: соцсети

Что удивительно, любое поколение сравнивает свое время бытия с наступившим. Это начинают понимать те, чей возраст называется зрелостью.

Придя на работу в милицию в достаточно спокойные, но как сейчас понимаю, очень ответственные годы 80-е , одев погоны я ощутила огромную ответственность и не за себя, а за людей, которых нужно было защищать, отстаивать их права. И такая ответственность была у каждого. (Были и тогда единичные отморозки. Но не о них речь) Ответственность была и за тех, кто «переступил закон». Почему я так уверенно об этом пишу, да потому, что ответственность за неверную реакцию на поданное заявление, безответственное отношение к преступнику, который своим поведением требовал изоляции его от общества приводила не просто к наказанию, а к увольнению. Работой дорожили, как и собственным авторитетом. С чем мы сталкиваемся сегодня. Совсем недавнее.

Небольшой провинциальный город – районный центр, короновирус вернул меня в свою родную деревню, что в трех шагах от этого города. Неравнодушие не дает мне покоя. Так воспитано наше поколение, а что происходит сегодня с правоохранительными органами и людьми там работающими? Такое ощущение, что, надев погоны, человек вместо глобальной ответственности за общество, понимает свою уникальность и, надев «корону», идет по жизни, не замечая других, тех самых людей, которых обязан защищать. Примеры говорят сами за себя.

Природа похоже на то, ведет себя так, так и мы в нашем мире. Все непредсказуемо. Таких дождей, как этой весной не было десятки лет, река разилась, нашей деревне было не грустно, так как мы на высоком холме, спасибо предкам. А вот огороды пострадали, вода стояла в любой низине, в бороздах. И вместо того, чтобы объединиться, соседи стали поступать по-разному. Кто-то в своем огороде рыл канаву и пропускал воду на соседний участок, а были и такие, что без разрешения хозяев заходили на чужой участок и прорывали там канавы. Не удивляет?

Дважды такому соседу моя знакомая сделала замечание, но когда он в их отсутствии в очередной раз проник к ним в огород и снова рыл такую канаву, она приехав и обнаружив подобное, вызвала полицию. Был составлен акт, а через неделю пришел ответ из полиции. Слова в письме простые, витиеватые фразы, нет указания на какие нарушения прав была подана жалоба и на кого, только указано, что в законе нет таких норм, по которым может последовать наказание. Остается только осознать, что зайти на чужой земельный участок без разрешения собственника и прорыть там канаву разрешается законом. Удивлению нет предела.

Зато вечером в субботу к этим людям в их квартиру постучались, вошел человек в форме, в маске и кепке. Видны одни глаза, и строго пояснил, что в полицию вчера вечером поступило заявление от того самого их соседа, что рыл канаву о том, что в прошлом году они его оклеветали.

Не представившись, не показав удостоверение, напугав людей ответственностью, яко бы полицейский удалился. Добросовестные граждане не на шутку испугались, не спали всю ночь, только поутру я смогла их успокоить. Впервые видела такое, что по заявлению о клевете, без списывания в работу начальником (выходные), к гражданам домой, без вызова их в полицию, пришел работник полиции. Такое ощущение, что «короны одеты основательно», каждый работает сам по себе. Да и вообще, если это был полицейский. Можно же все, что хочется.

Следующий случай просто уникален своим «беспределом» и своей безответственностью ко всему происходящему.

Сосед у меня в деревне не просто пьющий, несколько раз судимый, собирающий у себя дома бесконечные компании. Разговоры с ним о возможной опасности бесполезны. И вот однажды стучится он ко мне, еле живой от запоя, со слезами.

- Вызовите полицию, меня обокрали. Телевизор, телефоны, даже еду.

Свет в его доме давно не горит, так как отключен за неуплату, подъехала полицейская машина, полицейский вышел, подергал закрытую снаружи на ключ дверь (ключ был вставлен в замочную скважину) и направился к машине.

- Подождите, - остановила я,- пойдемте, хозяин дома,- провела их через двор. «Бомжатник» был беспредельный, сосед валялся на диване, на вопросы ответил и показал даже коробку от телевизора, полицейский только тогда поверил. И я его понимала.

- Вызываем опергруппу, - констатировал факт участковый и уехал.

Опергруппа приехала только тогда, когда мною был сделан звонок руководству. Вроде бы на следующий день работа началась. Позже было установлено, что телевизор украл собутыльник соседа, продал этот самый телевизор, установленному лицу. И что дальше?

На вопрос соседа полиции, когда ему вернут телевизор с имеющимися у него документами о приобретении, ему ответили, чтобы он принес 1500 рублей. Объяснялось это тем. Что за эти деньги телевизор был продан.

Виновный, отсидев сколько то суток по поводу чего даже не известно, так как накануне порезал их общего знакомого, явился к соседу, извинился, обещал вернуть телевизор. И вместе они пошли совершать преступление. Я их остановила. Так получается от безнаказанности. Хотелось бы выяснить почему не возбуждено было уголовное дело, почему не наступила ответственность за содеянное и почему за это никто не ответит.

А теперь по поводу Михаила Ефремова, все каналы только эту ситуацию и обсуждают. Из передач делается вывод. Он столько раз наказывался ежегодно за нарушения правил дорожного движения, а продолжает в пьяном и наркотическом опьянении ездить за рулем. И не кажется ли странным то, что вначале показано было видео с его появлением в тот день в том «закрытом баре» по телевидению, а это значит, что видео изъято, но почему-то объявили в информационной программе, что в баре все видео было удалено. А как так могло случится? Кто за это ответит? Вероятнее всего что никто не ответит.

Сейчас постоянно говорят о том, что он болен, признал вину и поэтому мера пресечения определена: под домашним арестом. Его пожалели. А он себя очень жалел, когда при его заболеваниях пил, употреблял наркотики? Напрашивается вывод. Если бы жесткая мера ответственности наступала за такое количество нарушений правил дорожного движения в год, то многие бы подумали о том, стоит ли так себя вести. И сам Михаил Ефремов, осознавая преступность поведения, не сел бы за руль в таком непотребном виде, и не говорил бы после случившегося, что у него достаточно денег и он вылечит пострадавшего. Не было видно переживание в его поведении. Не раскаяние, а деньги, готовые ему помочь, в голове человека, нарушившего закон. Могут мне возразить некоторые, что был он неадекватен, поверьте, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, и поведение у человека автоматически показывает его внутреннее состояние. Всю жизнь отработала с такими вот людьми, нарушающими закон, всегда видела и вижу истинное раскаяние, осуждение себя самого. Страна, я думаю, будет ждать окончания расследования этого уголовного дела. Не спорю, М.Ефремов очень талантлив, знаменит, но это не значит, что можно вот так просто садиться за руль и нестись убивать человека. Неадекватность в состоянии алкогольного и наркотического опьянения не может быть признана невменяемостью.

Ответственность должна наступить, проанализируйте другие уголовные дела со смертельным исходом, где уже вынесен приговор. Многое станет ясно, на сайтах судов такие приговоры легко можно найти.

Включив телевизор, вижу говорящего нашего актера, находящегося под домашним арестом. И тут же комментируют, что это не он сам выложил видео. А то, что он записал обращение, тоже не он? Будет ли отмечено нарушение нахождения под домашним арестом? Поживем, увидим.

И вот по поводу короны. Её нужно снять не только работникам правоохранительных органов, но и каждому человеку, нарушающему закон. Каким бы этот закон не был, он существует и пока его не изменят, нужно ему следовать. Только тогда в стране, вокруг каждого из нас, будет порядок, перестанут гибнуть люди, уменьшится количество краж, неужели это не понятно? А не понятно всего лишь потому, что таким людям, спокойно нарушающим законы, кажется, что за все и всем они заплатят, или просто уйдут от ответственности, а то, что пострадали люди или пострадают, да им на это плевать.

И еще. Если ответственность не наступает за содеянное, так почему закон не нарушать? Если можно просто так не возбуждать уголовное дело, не рассматривать в соответствии с законом жалобы, отправляя заявителю «отписки», так почему не сидеть спокойно в кресле и не творить то самое беззаконие? Вот поэтому и происходит в обществе «уму не постижимое».

Корона слетит лишь тогда, когда будет наступать ответственность. Корону снимите сами. Пока не поздно.