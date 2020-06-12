«Наглость зашкаливает». Неадекватные требования афроамериканцев поражают воображение

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 июня 2020, 22:54 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Убийство Джорджа Флойда конечно же большая трагедия и серьёзное преступление. Полицейский, безжалостно задушивший афроамериканца, заслуживает сурового наказания. Но ещё большего наказания заслуживают те, кто спекулирует на убийстве и пытается ввергнуть в хаос целую страну.

То, что произошло в Америке в конце весны и в начале этого лета, вызывает ужас и недоумение. Сразу же всплыли наружу все внутренние и даже внешние проблемы американцев. Тысячи афроамериканских бандитов с именем убитого Флойда принялись чинить разбой и грабежи. Дело дошло до массовых разграблений в десятках городов. Полицейские применяли ответную силу, порою необдуманную. Протестные акции превратились в настоящие побоища. По всему миру заговорили о возможной революции в США и последующей гражданской войне. Вот только если война действительно начнётся, то для протестующих она обернётся жестоким поражением.

Афроамериканцы – такие же граждане США, как и индейцы, китайцы, сами американцы и многие другие народности, проживающие в этом государстве. Но среди темнокожих порою находятся такие неразумные люди, от которых кровь стынет в жилах даже у бывалых политологов. Власти США пошли на уступки протестующих. Прошли многочисленные акции стояния на коленях перед чернокожими гражданами, в которых принимали участие даже члены правительства. Джорджа Флойда хоронили в золотом гробу, как президентов, королей или святых. Ему отдавали поистине царские почести. Но неужели этот человек действительно их заслужил? Джордж Флойд обладал весьма противоречивой репутацией. Он был известен разбоями и грабежами, а также угрозами по отношению к женщине. Его выражение лица говорит само за себя. Мы видим отнюдь не законопослушного гражданина, а настоящего преступника и бандита.

Многие агрессивные протестующие отчётливо поняли, что им дозволено всё. Власть среагировала не слишком эффективно. Зазвучали совершенно неадекватные требования, вроде полной отмены полиции, смены власти, выплат триллионов долларов или ещё большего увеличения прав темнокожих. Темнокожие в США и так обладают всеми имеющимися правами. В случае дискриминации каждый из этих людей может спокойно заявить в правоохранительные органы. Случай, произошедший с Флойдом, едва ли не единичный. Мало кто знает, сколько в целом гибнет людей от полицейских пуль. И среди них не только афроамериканцы, но и представители иного цвета кожи. В США до сих пор не решены проблемы с индейским населением, и эти проблемы будут намного серьёзнее якобы процветающего расизма. Многие афроамериканцы считают себя униженными и требуют извинений от белых, в частности от властей. Но какие же извинения могут дать им нынешние правители? Дискриминацию и рабство придумали ещё очень давно. Таким был мир в былые времена. И порабощали тогда не только темнокожих, а можно сказать, всех, кто попадался под руку.

Посему протестующим в США лучше задуматься о том, не переходят ли они все дозволенные границы. Ведь требования, звучащие в последнее время от афроамериканских радикалов, немного походят на тот же расизм, но уже не белый, а исключительно чёрный. Наглость этих людей действительно зашкаливает.