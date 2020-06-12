«Неправота господина Пескова». О том, что олигархи в России всё же есть, и это уже большая проблема

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12 июня 2020, 01:11 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

10 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков официально сообщил, что олигархов на территории России не имеется вовсе. Но видимо, господин пресс-секретарь не совсем правильно изложил свою мысль.

Ведь олигархическая проблема в России не только существует, но и успела уже изрядно поднадоесть большинству наших граждан. Олигархия на территории РФ возникла в основном из так называемых «нуворишей» или «новых русских», возомнивших себя всемогущими. Всё случилось уже в 90-х годах, когда многие люди, воспользовавшись падением СССР, стали охотно получать контроль над всеми ресурсами, которые им-то, собственно говоря, и не принадлежали. «Лихие 90-е» обернулись для России всплеском бандитизма, рейдерских захватов и целой эпидемией обогащений среди авторитетных жителей государства. Вместо адекватного капитализма в европейском стиле в России воцарились кумовство и настоящий беспредел. Многие криминальные лидеры так и не получили заслуженных наказаний.

Худшая ситуация возникла при правлении предыдущего премьер-министра Дмитрия Медведева. Олигархический произвол распространился почти на всю державу. В каждом регионе находился особый «крутой парень», которого уважало руководство и всячески потакало его прихотям. Неадекватный капитализм и кумовство привели к созданию целой олигархической группы, в руках которой сосредоточились немалые богатства. Большая часть населения продолжала жить за гранью бедности. Деньги, выделенные государством на благосостояние родины, как правило, подвергались разворовыванию. Те же дороги оказались недостроенными во множестве регионов. Из-за этого страдала вся российская инфраструктура. Были полностью развалены сферы здравоохранения, трудоустройства и образования. Из-за насаждения «Золотого Тельца» стала стремительно ожесточаться молодёжь. Популярность в обществе доставалась людям с обильным количеством денег. Неадекватный капитализм вскоре вылился в весьма эгоцентричную форму. Стали популярны дарвинистские постулаты: «Выживает сильнейший». При этом к слабым приравнивали всех, кто не мог хоть как-то реализоваться в этом мире. Возникли серьёзные проблемы с трудоустройством для граждан. Вособенном «адском котле» оказались молодые специалисты-выпускники.

Ещё известный актёр Владимир Меньшов заявлял о том, что властям необходимо серьёзно задуматься над вопросами превосходства олигархии. Ведь большая часть россиян действительно с трудом сводит концы с концами. У многих людей нет денег не то чтобы на новую одежду, а даже на покупку продуктов. И эти люди вовсе не бездельничают, а работают, не покладая рук. Некоторые отчаянно вкалывают на заводах, получая какие-то жалкие копейки, а ведь у этих работников есть собственные семьи, долги и расходы. Вылететь с любой работы стало значительно проще, чем трудоустроиться. В итоге, наша страна едва не впала в настоящий хаос.

Но всё спасло достойное решение нашего президента о полном реформировании правительства. Старые представители власти, вроде Дмитрия Медведева, ушли в отставку, дав дорогу для новых людей, справедливых и честных. Политика Медведева вызывала сильнейшее недоверие жителей. Бывший премьер едва не превратился в изгоя. Сейчас правительство РФ возглавляет новый премьер-министр, истинный защитник народа по имени Михаил Мишустин. Вместе с Владимиром Путиным они разработали особую систему для помощи населению. Многие аналитики уже заявляют о скорых переменах к лучшему и новом преображении России.