Президент Украины Зеленский совсем не справился с коронавирусной проблемой

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 июня 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Несмотря на то, что власти Украины уже начали снимать ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса, болезнь ещё далеко не побеждена.

Вместе с распространением Covid-19 добавилось множество других трудностей. Страна находится на грани тотальной экономической катастрофы. Должной помощи от правительства местные жители так и не получили. Значительно вырос уровень безработицы. Помимо этого обострились и политические проблемы. Рейтинг Владимира Зеленского скоро окончательно рухнет, учитывая его «дисквалификацию» на фоне коронавирусных проблем. Большая часть экспертов считает, что Зеленский совсем не справился с поставленными задачами, наплевав на своих же сограждан.

На сегодня в Украине почти 30 000 заражённых. Точная цифра – 29 070. 13 141 пациент успешно вылечился от болезни. Исцелившиеся чувствует себя вполне нормально и стараются забыть о днях, проведённых под воздействием инфекции. Почти 860 человек не справились с ситуацией и умерли от осложнений. Медики и учёные всю эпидемию работали буквально на износ. Врачи не раз жаловались на отсутствие необходимых приспособлений и серьёзную опасность заражения. Значительно возросли антиправительственные настроения. Даже исцелённые от «ковида» люди считают, что президент Зеленский бездарно подошёл к решению эпидемиологической проблемы. Судя по анализу политических настроений среди населения, нынешнему лидеру Украины едва ли удастся перейти на второй срок.