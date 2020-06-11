Чем быстрее снимут ограничения — тем быстрее вирус ослабеет

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11 июня 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Несмотря на заявления директора ВОЗ об ухудшении ситуации с Covid-19 во всём мире, коронавирусная инфекция начинает стремительно спадать.

Европа уже почти возвратилась к нормальной жизни. С каждым днём наблюдается всё меньше и меньше заражённых. Ситуация улучшается и в России. 9 июня были официально отменены самоизоляция и многие меры ограничения. Однако масочный и перчаточный режимы всё ещё продолжают сохраняться. В целом, от коронавируса успешно оправились европейские страны. Ещё недавно в той же Италии люди умирали тысячами каждый день. Сейчас же обстановка с коронавирусным распространением замедлилась, и правительство начинает поспешный выход из карантина. К июлю в большинстве государств Европы планируется возвращение к нормальной жизни. Люди уже устали от всей этой вирусной эпопеи.

Многие отечественные эксперты и учёные заявляют о том, что коронавирус вскоре исчезнет, либо же ослабеет и перестанет представлять серьёзную опасность. Не все поддерживают теорию о второй волне пандемии. «Чем больше людей заражено, тем скорее вирусы теряют силы и способность убивать», - заявляет небезызвестный доктор Мясников. Вирус, по мнению эксперта, уже «выдыхается» и его негативное воздействие сходит на нет. Главный санитарный врач Москвы Николай Филатов уже давно выступал за смягчение ограничений, так как считает, что уже через полгода об этом вирусе все забудут. По его мнению, коронавирусу осталось не более, чем месяц. Летом все респираторные вирусы теряют всякую силу, и соответственно, в ближайшее время эпидемия начнёт стремительно угасать. Отечественный биолог Анча Баранова , работающая в США, говорит, что через полгода этот вирус станет не более опасным, чем обычный сезонный грипп. «Лучше через полгода заболеть коронавирусом, чем сейчас», - заявляет эксперт, «Вирус в каком-то смысле разбавляется или ослабевает».

Некоторые сторонники искусственного происхождения «ковида» полагают, что данная форма жизни вскоре распадётся и полностью исчезнет. Ведь если Covid-19 действительно создан в лаборатории, то долго ему едва ли позволят продержаться. Естественная окружающая среда беспощадна по отношению ко всем рукотворным формам жизни. Всё, что создаётся искусственно, как правило, нестабильно и несовершенно.