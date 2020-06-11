«Искусственность и только исскуственность». Новые сведения о происхождении коронавируса и начале его эпидемии

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11 июня 2020, 01:55 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Несмотря на то, что сейчас уже июнь, происхождение коронавируса до сих пор не раскрыто.

Но всё-таки большая часть сообществ склоняются к гипотезе рукотворного производства данного вида «химеры». Недавно об этом заявили ещё несколько крупных учёных, такие как Биргер Серенсен из Норвегии и его коллега Ангус Далглиш. По их словам, вирус обладает особенной генетической последовательностью и совершенно не может быть причислен к естественным формам жизни. Далглиш и Серенсен также говорили о том, что «ковид» мог быть создан не только китайцами, но и разработчиками из других стран. Они заявляли, что «ковид» практически не мутирует в отличии от природных форм. При этом если вспомнить тот же испанский грипп, унесший жизни сотни миллионов людей, то можно наблюдать совершенно иную картину. Болезнь уже через несколько лет перестала представлять собой нечто опасное и косить людей миллионами.

Специалисты из Гарвардской Медшколы и крупнейших ВУЗов Бостона заявляют о новых сведениях, но уже не насчёт происхождения вируса, а по поводу начала эпидемии. Они тщательно проанализировали все данные с парковок крупных медицинских учреждений города Ухань. Спутниковые сведения отчётливо показывали загруженность транспорта на больничных стоянках. Уже в августе 2019 года у многих больниц Уханя было полным-полно «скорых помощей». В декабре 2019-го эпидемия достигла пика. Количество заболевших значительно увеличилось. Помимо спутниковой информации, учёные проанализировали и данные соцсетей. Там уже обсуждались всевозможные заболевания. Люди расписывали свои необычные симптомы, вроде непрекращающейся диареи и сильнейшего кашля. Только лишь 31 декабря 2019 года Китай официально доложил ВОЗ о начавшейся эпидемии нового коронавируса.