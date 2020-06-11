«Если грянет гром». Возможная война США и Китая может затронуть многие государства мира

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11 июня 2020, 01:40 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Вот уже почти целый год США и Китай ведут своеобразную торговую войну. Но эта война в любой момент может перерасти в полномасштабную.

Конфликт может вспыхнуть буквально в любую минуту. Не стоит забывать о том, что президент Трамп и его руководство публично обвинило власть Поднебесной в создании коронавирусного оружия и в сокрытии фактов о масштабах эпидемии. Весь май 2020 года обстановка в отношениях США и Китая больше походила на Карибский кризис. Угрозы сыпались сотнями с обеих сторон. Более того, к концу мая китайцы всерьёз заговорили о военном вторжении в республику Тайвань, считающуюся столицей восточной демократии. Проблемы в отношениях сверхдержав до сих пор не решены. И потому угроза полномасштабного конфликта с использованием армии, флота и боевой техники всё ещё очень актуальна. К тому же обе эти страны обладают неплохим ядерным арсеналом, способным уничтожить в одночасье всю жизнь на Земле.

Если между Китаем и США вспыхнет полноценный вооружённый конфликт, это затронет тысячи государств по всему свету. Начнём с того, что очень многие погибнут в результате извержения супервулканов. Йеллоустоун и поныне представляет серьёзную опасность для всего населения Земли. Здесь даже не надо вспоминать фантастическое кино «2012», в котором отчётливо показаны события после пробуждения супервулкана. Йеллоустоун вполне способен убить всё население Штатов, а затем отравить атмосферу Земли вредоносными веществами. Жизнь на планете станет непригодной для проживания. А кому это будет выгодно? Пожалуй, никому из представителей земной флоры и фауны. Посему ядерная война обернётся тотальным уничтожением человечества. Впрочем, не только Йеллоустоун может пробудиться от атомных взрывов, но и другие супервулканы, находящиеся глубоко под водой. Ядерная катастрофа может сдвинуть с орбиты планеты, и тогда это снова приведёт к вымиранию человечества. Исчезнет атмосфера, высохнут океаны, погибнет абсолютно всё живое. Вот чем могут обернуться вечные дрязги между Китаем и США.

Если даже война и будет вестись без ядерного оружия, то это также затронет множество стран. Неизвестна будет позиция России по отношению к своему соседу. Конечно же в таких условиях возможен нейтралитет. Ведь сейчас у РФ совсем нет возможностей вести какие-то глобальные войны. Коронавирус заметно потрепал отечественную экономику. Но всё же существует и малая вероятность, что российской власти придётся встать перед выбором. Не стоит забывать, что РФ дружит с обеими странами – и с США, и с Китаем. За США могут вступиться все европейские государства, даже вышедшая из Евросоюза Великобритания. У американцев полным-полно друзей по всему свету. Япония, Южная Корея и Филиппины так же окажут должную поддержку своим звёздно-полосатым союзникам. У Китая боевых товарищей куда меньше, а уж ввиду коронавирусной пандемии, от этой страны отвернулось немало прежних соратников. Но всё же Северная Корея активно сотрудничает с Си Цзиньпином и его руководством. Ким Чен Ын вполне способен выступить за Поднебесную и оказать ей всевозможную поддержку. Вероятно за Си Цзиньпина встанут товарищи из многих диктаторских государств, в том числе и из Ирана. Иранское правительство наверняка обвинит США во всех грехах в очередной раз и захочет поквитаться за прошлые обиды.

В любом случае, ситуация при военном исходе создаётся весьма печальная. Погибнут миллиарды людей, будет уничтожено немало крупных городов, пострадает мировая экономика. В разрушенных государствах наступит хаос. Возможен и вариант абсолютного конца человечества. Мы все просто перестанем существовать, навечно лишимся своих физических оболочек. Так что уж лучше уповать на мирное урегулирование любого конфликта и недопущения даже «холодной» войны. Ведь любая «холодная» война рано или поздно может перерасти в настоящую.