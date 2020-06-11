Мир окрасился в черно - белые тона расизма

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11 июня 2020, 00:43 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Расизм – одна из самых злободневных проблем в истории человечества. Она актуальна и по сей день.

Несмотря на то, что человечество уже много времени стремится к объединению, в мировом обществе всё ещё находятся те, кто застрял в далёком прошлом. Расистские дрязги то и дело вспыхивают в разных странах мира. В особенности эта проблема затрагивает Европу и США. На территории Америки почти всё время выявляются люди с расистскими наклонностями, особенно это касается правоохранителей. Представителей темнокожего населения нередко воспринимают, как особую подгруппу. К афроамериканцам применяется больше насилия. На них нередко сваливают вину за все глобальные преступления. Они становятся своеобразными «боксёрскими грушами» для своих обвинителей. А уж сколько анекдотов про темнокожих ходит по всему интернету.

Впрочем, расистские лозунги звучат не только по отношению к африканцам и их потомкам, но и в адрес людей других национальностей. Самые жуткие расистские проявления возникали в основном у европейцев. Для них обитатели Африки, Америки и большей части Азии всегда выделялись, как отдельный вид. Лишь только с наступлением ХХ века, демократическому всплеску и появлению сторонников объединения человечества подобные мировоззрения стали сходить на нет. Ведь любой расизм неприемлем хотя бы потому, что все мы являемся гражданами одной планеты, состоим из тех же микроорганизмов и принадлежим к одному и тому же виду. Все мы – люди, представители вида homo sapiens. Всё, что заявляли в своё время расисты по поводу лиц другого цвета кожи – не более, чем обыденный вымысел.

Большая часть расистов утверждает, что африканцы всегда были интеллектуально слабыми. При этом в их обществе якобы всегда доминировала исключительно физическая сила. Негры, по их словам, весьма раболепные люди, чувствующие своего вожака. Они понимают лишь силовое воздействие. Всякие попытки договорённости с этими людьми попросту невозможны. Уровень разума у них совсем примитивный, неспособный для творческого мышления.

Всё, что было перечислено выше – очередные бредни и истории глупцов, на деле не являющиеся никакой правдой. То же самое стоит сказать и про отсутствие у африканцев всяких цивилизаций. Не стоит забывать, что в Африке существовали очень древние культуры, которые были известны даже самому Гомеру. Возьмём хотя бы цивилизацию Эфиопии. Ещё египтяне говорили о существовании царства Пунт, которое не раз воевало с фараонами. Египетские властители часто нанимали к себе на службу людей из Нубии и Эфиопии, так как они считались лучшими воинами и надёжными телохранителями.

Помимо Пунта, Мероэ и Д-Мета, на территории Африки существовали и другие государства, которые были вполне цивилизованными. А вот в большей части Северной Европы (в частности в нордических землях) в те времена, напротив, проживали в основном дикари, жившие как раз по законам силы. Ни о какой государственности там не шло и речи. Местные народы жили по законам родо-племенных отношений. Сильнейший считался вождём и предводителем. Слабые всегда подвергались унижению и даже уничтожению. Посему обвинять африканцев в полном отсутствии всякой культуры – просто немыслимо. Есть множество легенд, которые говорится, что в Африке существовало намного больше цивилизаций, чем мы можем себе даже представить. Многие из них были уничтожены, либо исчезли, благодаря катастрофам. С приходом христианства очень много темнокожих людей с охотой приняло новую веру. Некоторые из них были вполне гуманны по отношению к другим религиям. Та же Эфиопия была знаменита своими богословами, мыслителями и священнослужителями.

Что до полного порабощения темнокожих, то это лишь очередной предлог для показания превосходства европейцев. Некоторые африканские племена, ровно как и полинезийские народности, не смогли развиться до должного уровня технологий. Всему виной суровый климат, опасная окружающая среда и постоянные племенные дрязги. Посему в 18-19 веках Африка всячески порабощалась европейцами. Местные народы не могли выстоять против тяжёловооружённых солдат, обладавших как минимум ружьями и пушками. Многих темнокожих порабощали и отправляли в разные части света, особенно в Америку. Колонизаторы выдумали очередную историю о якобы покорности и раболепии местных племён. Этим они пытались подчеркнуть свою значимость и оправдать свои противоправные намерения. Были приведены в пример и религиозные источники, некоторые из которых говорили о якобы греховности африканцев и «проклятом» происхождении. Благодаря подобным теориям темнокожих не воспринимали за людей. Расистские настроения наблюдались и в царской России. Чего стоит только упоминание арапки наравне с собаками в произведении А.С.Грибоедова «Горе от ума». Ярко выраженный белый расизм активно распространялся в ЮАР вплоть до конца 80-х годов.

Впрочем, помимо белого расизма существовали и чёрные радикальные идеи. В некоторых древних царствах, существовавших в Африке, было принято сразу же убивать или порабощать тех, у кого имелись существенные отличия в цвете кожи. Рабовладельческие строи существовали во многих государствах, помимо европейских и азиатских. Африканцы считались худшими из всех рабовладельцев в истории. Особенным пыткам они подвергали людей с отличными цветами кожи. После начала массовых порабощений темнокожих со стороны европейцев, стали популярны идеи так называемого чёрного расизма. В ХХ веке после провозглашения независимости африканских государств расистские настроения у темнокожих по отношению к белым стали резко усиливаться. Пик дискриминации пришёлся на Зимбабве, диктаторскую южноафриканскую страну. При господстве Роберта Мугабе всякий, кто не обладает тёмным цветом кожи, представлял собой человека лишь наполовину. Ему отказывали во многих свободах, лишали равенства. Политика Мугабе едва не уничтожила всех белых фермеров на территории страны. Появились и всевозможные группировки чёрных расистов, стремящихся к господству. Возникла легенда о якобы темнокожей цивилизации на территории Древнего Египта. И чёрный и белый расизм являются радикальными и экстремистскими идеями, совершенно недопустимыми в человеческом обществе.

К величайшему сожалению, расистские проблемы, как оказалось, всё ещё очень глобальные. Недавно на территории США из-за убийства полицейским расистом афроамериканца Джорджа Флойда вспыхнули массовые восстания. Беспорядки распространились не только на Штаты, но и на государства Европы. Темнокожие посчитали себя жертвами дискриминации и насилия, и совершенно забыли про то, что сейчас уже не XIX век, и никто не собирается никого обращать в рабство. Зазвучали призывы об извинениях белокожих людей перед всеми потомками африканцев. Все эти события отчётливо показывают насколько страшно само понятие «расизма» в человеческом обществе. Пройдёт ещё немало времени, прежде чем эта проблема навсегда исчезнет из нашей цивилизации.