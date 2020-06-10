Не только в США. Протесты против расизма и полицейского насилия захлестнули Германию

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10 июня 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Убийство афроамериканского преступника Джорджа Флойда повлекло за собой массовую вспышку насилия во многих странах мира. Демонстрации, устроенные ярыми противниками расизма и в основном представителями темнокожего населения, перешли в беспорядки и уличные бои. Даже в самой демократической стране мира не обошлось без столкновений с полицией.

7 июня в Берлине начались уличные бои. Правоохранители потребовали от протестующих соблюдения законов, но вместо повиновения в полицейских полетели различные предметы. В итоге 23 правоохранителя были ранены в результате стычек. 93-х смутьянов задержали за противостояние стражам порядка и провокации. Протесты прошли не только в Берлине, но и в других городах Германии, вроде Гамбурга. Там тоже не обошлось без происшествий.

Сейчас немецкие политики активно обсуждают проблемы дискриминации на официальном уровне. Более того, председатель ХДС Аннгегрет Крамп-Карренбауэр поддержала протестующих и признала существование расизма в стране. «Дискриминация и притеснение – всё ещё актуальные проблемы», - заявила лидер ХДС. Правда многие однопартийцы выступили с осуждением своего председателя. По словам эксперта партии по вопросам внутренней политики Матиаса Миддельберга, проблема расизма давно отсутствует на территории Германии. В полиции, по его мнению, конечно же могут работать радикально настроенные люди, но это вовсе не означает присутствие глобальной проблемы. Подобные люди могут выявляться везде, но всё же их количество не запредельное. Некоторые аналитики и политические деятели страны и вовсе осудили любые протестные акции по поводу расизма.

Уже почти каждый житель планеты осведомлён о самой нелепости идей расизма. Человечество давно стремится к объединению и к созданию единой фракции. В Германии проблемы расизма и дискриминации хоть и присутствуют, как в любой стране мира, но не доходят до такого уровня, как это было в старые времена. Посему многие люди и считают устроенные беспорядки не более, чем обычным хулиганством. К тому же массовые протесты значительно повысили уровень эпидемиологической опасности в стране.