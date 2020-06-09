Совершенно секретно. Си Цзиньпин и его руководство скрывают происхождение коронавируса?

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9 июня 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

В Китае издавна было принято скрывать информацию от общественности.

Местное правительство до сих пор не раскрыло секреты бойни на площади Тяньаньмэнь, случившейся в июне 1989-го. Скрытность, недостаточность информации, уходы от ответов и рассуждения «вокруг да около» были всегда популярны в правительстве Поднебесной. Ведь деспотичные режимы всегда славились строжайшей секретностью. Обычно секретность накладывается на всяческие мероприятия, проводимые самой властью. Многие правительства винят в разработках коронавируса непосредственно Китай. Об искусственности происхождения «ковида» не раз сообщали многие военные учёные и вирусологи. По словам, Трампа почти всё правительство США убеждено в исключительно рукотворном происхождении вируса.

Си Цзиньпин уже много времени отрицает лабораторное создание химеры. Продолжают появляться всевозможные теории о зоонозности, которые уже кажутся весьма нелепыми. Китайцы отчаянно бьются за сохранение собственной репутации. Наверняка, многим людям пришлось заплатить за неразглашение жизнью. Недавно выяснились сведения о том, что вирусная вспышка могла случиться в Ухани намного раньше зимы 2019 года. Группа учёных из Гарварда проследила динамику загруженности парковок у крупных больниц столицы Хубэя. С августа прошлого года количество машин поспешно увеличилось. Осенью стали поступать в соцсети сообщения о начинающихся заболеваниях. Китайцы рассказывали о диарее и сильном кашле, характерных симптомах коронавирусной инфекции.

До сих пор не раскрыт вопрос о точном количестве умерших на территории Поднебесной. Не исключено, что число погибших от «ковида» намного превосходит 4000 человек. Вероятнее всего, погибших куда больше, чем мы можем себе даже представить. Но правительство Си Цзиньпина никогда не волновалось о судьбе своего народа. Для них превыше всего всегда была лишь собственная репутация.