Руководитель ВОЗ: дискредитация и конфликт. Тедрос Гебрейезус уже не популярен

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 июня 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Наступил июнь 2020-го, а коронавирусное происхождение так толком и не раскрыто. По-прежнему сохраняется высший уровень секретности. Доктор Гебрейезус уже перестал быть популярным во всём мире. Можно сказать, он был полностью дисквалифицирован общественностью. Ведь неэффективные методы борьбы с COVID-19 привели почти к половине миллиона жертв по всему земному шару.

Несмотря на все попытки остановить продвижение «ковида», вирус до сих пор не остановлен. Президент США Дональд Трамп уже прекратил финансирование ВОЗ, заявив о том, что не станет вкладывать деньги в «бесполезную для мира» организацию. Причём про самих представителей ВОЗ во многих странах народ говорит не слишком позитивно. Всё чаще и чаще звучат разговоры о «наживательстве» руководства и пособничестве фармацевтическим компаниям.

На сегодня коронавирусом заражены уже 7 миллионов человек. Хаотичные и бестолковые заявления ВОЗ никак не помогли этим людям. Вначале заявляли про то, что вирус опасен только для пожилых. Потом же заговорили о всеобщей опасности. Особенно всех смутила странная политика насчёт ношения масок. Китайское правительство так и не пустило комиссию из ВОЗ для проверки Уханьской лаборатории.

Конфликт остался неразрешённым. В ВОЗ даже толком не настояли на проведении подобной операции. Ведь правда, сокрытая в стенах лаборатории, могла бы стать ключом к прорыву в коронавирусном мировом кризисе. Доктор Гебрейезус окончательно «упал» в глазах лидеров многих государств. Уровень недоверия к этому человеку усилился в сотни раз. Неизвестно, каким образом ВОЗ теперь будет исправлять свою репутацию.