Как бунт сторонников демократии был жестоко подавлен в Китае в 1989 году

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8 июня 2020, 01:49 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Демократические протесты в Китае вспыхивали всегда и везде. Почти всё время народ в этой стране желал лишь одного – полного освобождения от власти тиранов.

Псевдокоммунистические деятели, заявляющие о себе как о народных героях, на деле всегда являлись не более, чем обычными диктаторами, для которых жизнь человека – пустой звук. После падения маоистского режима к власти в Поднебесной пришёл относительно демократичный лидер по имени Дэн Сяопин. На нового главу государства возлагали немало надежд в либеральных преобразованиях. Он даже стал казаться для народа настоящим спасителем нации. Ведь безжалостный убийца Мао Цзэдун оставил страну в ужасающем положении, разграбленной и опустошённой. На Дэна Сяопина свалилось слишком много трудных задач. Поначалу он действовал вполне неплохо. Вот только уже в 80-х годах он начал потихоньку превращаться в очередного самодержавного монарха и забыл о своих стремлениях к демократии.

Очень многие китайцы изрядно устали от деспотии. Весь ХХ век их страна подвергалась уничтожению, как иностранцами, так и собственными лидерами. В начале века правила деспотичная династия Цин, которая потом скоропостижно рухнула, уступив место Гоминьдану и Сунь Ятсену. Но дальнейшее противоборство фракций и попытка захвата власти Юань Шикаем, и последующее затем японское вторжение, едва не прекратило само существование Поднебесной. В дальнейшем Китай был захвачен группировкой Мао Цзэдуна, и уже после неофициальной гражданской войны (или «культурной революции») страна досталась Дэну Сяопину, который опять же не оправдал ожидания граждан. Простые жители всё столетие терпели на себе гнёт всевозможных тиранов, безжалостно расправлявшихся со всеми неугодными. Когда-нибудь терпение народа заканчивается, и возникает бунт. То же случилось и на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 года. Политика Дэна Сяопина резко изменила свой курс в пользу диктатуры. Все преобразования и стремления к настоящей демократии полностью рассыпались. Снова заговорили о «ненавистной буржуазной либерализации» общества, которая должна безжалостно подавляться.

Случившееся 3 июня 1989 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине – не что иное, как настоящее восстание народа против деспотичной власти. Вначале всё проходило относительно мирно. Но как и бывает в диктаторском государстве, против даже мирной демонстрации используются силовики. 89-й год можно по праву окрестить годом Свободы. Ведь именно тогда большинство государств мира начало избавляться от тиранических режимов. Та же Румыния, например, успешно освободилась от гнёта безумного самодержца Чаушеску, действующего в стиле северокорейских лидеров. Да и сам СССР начал клониться к закату. Китайцы тоже ждали решительных перемен и изменений к лучшему. Но Дэн Сяопин ничем своих граждан не обеспечил. Возможно причина того – обыденная жажда власти и тотального контроля над всеми. КПК никогда не было выгодно существование хоть какой-то оппозиции. Да и стоит ли КПК называть коммунистами? Установленный Сяопином режим стал больше напоминать Китай времён династии Цин. В дальнейшем новый лидер по имени Си Цзиньпин окончательно укрепил монархические порядки.

Китайцы, устроившие бунт на площади, не ожидали массового кровопролития. Они были шокированы действиями властей. По словам многих журналистов, армия КНР начала беспощадно расстреливать митингующих. Студенты организовали попытки сопротивления, но против профессиональных войск они были бесполезны. Ведь у властей имелись мощные танковые отряды. Китайское правительство до сих пор не обсуждает тему Тяньаньмэнь и всячески запрещает разговоры о кровавых событиях. Политики и активисты, поддерживавшие выступления студентов, были немедленно арестованы. Многих из недовольных властью казнили по приговору суда… или же по банальной просьбе Сяопина. В беспощадном подавлении выступлений было убито не меньше нескольких сотен человек. Журналисты из западных стран утверждают про сокрытие данных о погибших. По некоторым сведениям, бойцы НОАК уничтожили не меньше нескольких тысяч протестующих. Впрочем, потери имелись и у солдат КПК. Власти Поднебесной окрестили действия студентов провокацией и попыткой распространения в стране «буржуазной либерализации». После подавления мятежи, китайское правительство не то, что не смягчило свои диктаторские методы, но и даже усилило преследование оппозиционеров. Некоторые из участников беспощадной резни бежали в другие страны, где дали интервью о действиях преступного правительства Сяопина.

Проблемы деспотии в Китае так и не закончились. И по сей день в этой стране царят жестокие диктаторские порядки. Оппозиционные настроения беспощадно преследуются. Ни о какой свободе слова не идёт и речи. Нынешний лидер Си Цзиньпин уже начинает напоминать настоящего императора в стиле древних времён. Ходят слухи, что все китайские бизнес-сферы и корпорации напрямую подчиняются своему национальному лидеру и исполняют любые его прихоти.