«Все наверх отправимся». Ядерная война между США и Китаем может уничтожить планету

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 июня 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Дональд Трамп и Си Цзиньпин играют с огнём уже целых два месяца. Коронавирусная проблема не решилась до сих пор. Трамп ещё в начале мая заявлял о том, что у него и всего правительства США имеются доказательства искусственного происхождения Covid-19.

По словам, американских лидеров, вирус был разработан непосредственно в Уханьской лаборатории. Вероятно, китайские власти вознамерились создать мощнейшее супероружие в истории планеты. Си Цзиньпин и его руководство так и не пустили экспертов из ВОЗ на территорию лаборатории. Значит, им действительно есть, что скрывать.

Многие аналитики с синофобскими взглядами начинают яростно вопить на весь интернет про необходимость расплаты со стороны Китая. Звучат даже слова о том, что мол пускай Дональд Трамп запустит все ракеты на территорию Поднебесной. Впрочем, фанаты китайской власти говорят то же самое по поводу Америки, обвиняя её во всех грехах. Но мало кто из этих «призывателей» и разжигателей войны задумывается о том, что именно последует после начавшегося ядерного конфликта между Китаем и США. А ведь конфликт такого масштаба может вспыхнуть совершенно в любой момент.

Если не дай Бог, произойдёт полномасштабная атомная война, это затронет абсолютно все регионы планеты. Многие религиозные люди считают нашу планету единым организмом. Впрочем, те же слова заявляют и некоторые учёные, изучающие историю происхождения жизни. Представьте, если какому-нибудь несчастному берут и вставляют в ногу острую иглу. Боль прокатывается абсолютно по всем частям организма. То же самое будет происходить и с нашей планетой, если между двумя сверхдержавами разразится ядерная война. Си Цзиньпин и его руководство явно не понимают, на что они идут, когда продолжают провоцировать все крупные страны и планируют вторжение в Тайвань.

Один только Тайваньский вопрос может стать свечой, которая зажжёт пороховую бочку. Тогда гибели уже будет не избежать. Ядерные взрывы, пронесшиеся по Китаю и США, как минимум, активизируют некоторые супервулканы. Одна китайская ракета, угодившая в область Йеллоустоуна, станет вестником армагеддона. Случившиеся после взрыва извержения супервулканов отправят под воду сразу несколько материков. Миллиарды людей погибнут от пепла и огня, или от гигантских стометровых волн цунами. Таким образом, наша цивилизация просто-напросто исчезнет. Не исключён и факт сдвига планеты с орбиты. Смещение орбиты тоже приводит к непредсказуемым последствиям. Возможно исчезновение атмосферы или даже гравитации. Тогда мы все превратимся в космический мусор.

Поэтому правительствам многих государств, обладающих атомным оружием, стоит серьёзно задуматься о последствиях любого крупного конфликта. Нашей планете не нужна Третья Мировая война, и уже тем более ядерный конфликт. Ведь это станет нашим концом, бесславным и страшным.