Падение Ложного Бога. «Божественное» происхождение не спасло Хайле Селассие от гибели

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7 июня 2020, 00:58 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Ложные Боги существовали в мире людей всегда и везде. Не только могучий Ксеркс в империи Ахеменидов объявлял себя таковым.

Так называемые «цари-боги» существовали в нашем мире вплоть до конца ХХ столетия. В 1930 году Хайле Селассие становится полновластным императором Эфиопии и народным кумиром. Он начинает всяческие преобразования в стране, утверждая, что очарован западной культурой. Ещё с раннего детства Хайле пытался быть для своей державы неким аналогом Петра Великого. С 30-х годов он начал свою глобальную «европеизацию» общества Эфиопии. Вот только за преобразованиями стояли банальная жажда власти и невероятный уровень высокомерия. Хайле Селассие считается кумиром для растафарианцев, которые видят в нём воплощение Джа (Бога) на Земле. Эфиопский император официально заявлял о своём великом роде, ведущем своё происхождения от самого царя Соломона. Но на деле этот человек скорее всего был не более, чем обыденный диктатор и тиран, обладавший психическим расстройством и безжалостно угнетавший своё собственное население.

В 30-х годах Хайле Селассие создал подобие конституции. Правда, возникает вопрос, стоит ли называть его затею именно этим словом? Безусловно, император был инициатором создания парламентской системы. Однако принимать в ней участие могли лишь только высшие феодальные владетели. Монарх, как и прежде, являлся абсолютным главой государства.

Естественно ни о какой свободе слова не могло идти и речи. Любая, даже малейшая критика чиновника в прессе могла привести к расставанию с жизнью. Армия и полиция исполняли волю императора и насаждали её по всей стране. При этом «Богоподобный» властитель не раз предавал своих соотечественников. Во время итало-эфиопской войны он спокойно бросал пехоту на танки, даже не заботясь о потерях. В боях гибли тысячи эфиопов, в основном от химического оружия. Ещё не стоит забывать про жуткую отсталость имперской армии от европейских сил. Некоторые племена даже в 30-е годы умудрялись использовать копейную пехоту. Естественно, с таким вооружением они долго не протянули. Эфиопия была захвачена войскам Муссолини и превращена в колонию. Хайле Селассие сумел бежать из страны в Европу, где призывал всех отвоевать свой собственный трон. Ведь судьба населения его попросту не заботила.

Высокомерие Селассие просто зашкаливало, особенно после восстановления империи. Уже после Второй Мировой император настолько ужесточил режим, что не допускались даже намёки на какие-то демократические принципы. Феодалы так и оставались движущей силой страны.

Крестьяне были абсолютно бесправны, и едва ли не становились рабами для многих землевладельцев. Недовольство правящим режимом нарастало с каждым годом. Уже к 60-м годам против Эфиопии восстала Эритрея. Жители страны ужасно устали от деспотии безумного диктатора, заботящегося лишь о своих регалиях. В начале 70-х годов начался тяжёлый для страны экономический кризис, приведший к массовому голоду. Хайле Селассие умудрялся скрывать ото всех вымирание народа. По некоторым данным, во время голода погибло не менее 200 000 человек. Хайле Селассие, невзирая на обстоятельства, оставался богатейшим человеком мира, обладавшим миллиардным состоянием. Более того, всяческие попытки рассказать о голоде в стране другим государствам нещадно пресекались. Недовольство стремительно перерастало в ненависть. Совсем скоро императору стали желать смерти его собственные телохранители.

Всё случилось уже в 1974 году, когда терпеть безумие тирана уже было невозможно. Первыми взбунтовались войсковые части. Солдаты потребовали увеличения жалования.

Правящий монарх купался в роскоши и изобилии, в то время как весь его народ вымирал буквально по дням. Восстание быстро поддержали студенты, рабочие и крестьяне. Зазвучали прокоммунистические лозунги. Хайле Селассие пытался использовать все имеющиеся методы для сохранения власти, но это сделать ему так и не удалось. Народ уже не хотел присутствия диктатора на троне; безумного тирана, возомнившего себя наследником Бога и уничтожавшего своё население десятилетиями. Вскоре монарх был арестован военными во главе с генералом Мариамом. Впоследствии, мятежники сообщили о внезапной болезни императора. Сведения о здоровье государя почти не поступали общественности. 28 августа 1975 года людям сообщили о смерти Хайле Селассие. По словам генерала Мариама, монарх умер естественной смертью. Но по некоторым данным, его задушили подушкой прямо в больнице, опасаясь, что его сторонники могут снова провозгласить самодержавие. Так и закончились дни последнего «богоподобного» властителя на планете. Так же как и многие мировые диктаторы, он сполна познал на себе ярость простого народа.