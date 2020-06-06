«Долой бледнолицых захватчиков». Сепаратизм Лакота в США и его актуальность

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 июня 2020, 21:42 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

США – страна тысячи возможностей… и тысячи больших проблем. Как бы кто ни удивлялся, но сепаратизм в этом государстве – вполне реалистичное явление. Не стоит забывать, как именно создавались Свободные Штаты. Всё, что построено в обеих Америках, было сделано на крови.

Европейцам пришлось заплатить высочайшую цену за создание казалось бы идеального мира. В тех же Штатах и по сей день сохраняется недовольство некоторых индейских племён по отношению к «бледнолицым» обитателям страны. В некоторых индейских резервациях находиться не всегда безопасно, если ты не из краснокожих. Как минимум, могут ограбить, избить и даже пырнуть ножом. В этих местах царит преступность, наркоторговля и настоящий беспредел. Довольно часто можно нарваться на хулиганов или криминализированные группировки. В лучшем случае можно отделаться пятью синяками, в худшем – поплатиться жизнью и всеми имеющимися деньгами. Но всё же есть и полно резерваций, где люди вполне вежливые и адекватные, живущие по современным законам.

Некоторые индейцы до сих пор не забывают про то, что сотворили с ними европейцы. По сути колонисты просто украли их земли и установили свои собственные порядки. Лакота – одно из сотен племён, которое не раз страдало от рук европейцев, особенно в старые времена. Один из американских актёров, индеец-сиу по национальности, решил потребовать от них ответа. Звали его Рассел Минс. Правда все его действия в итоге привели к тому, что его отказались признавать даже племенные вожди лакота. Ведь большая часть индейцев давно привыкла жить вместе с американцами и считаться полноправными гражданами США. По всей Америке можно найти немало людей монголоидной наружности, которые живут цивилизованной жизнью, и даже не называют себя «коренными американцами». Все они носят американские имена и ведут обычный образ жизни современного человека. Посему идеи Рассела Минса о создании независимой республика Лакота были отвергнуты. Вот только Минса это никогда не останавливало. Актёр уже давно показал властям США свой беспредельный экстремизм, хотя эта страна дала ему много всего, включая и престижную работу.

В 1973 году Рассел Минс поддержал движение сепаратистов, возглавляемое индейским лидером Дэннисом Бэнксом в районе Вундед-Ни. Целое поселение оказалось в руках бунтарей, рассчитывающих провозгласить своё государство. Тогда произошло масштабное столкновение местных индейцев с американскими войсками. Но армия США и силы правоохранителей успешно подавили восстание и отбили посёлок у мятежников. Рассел так и не понёс должного наказания за своё участие в бунте и был оправдан. Впоследствии, Минс пытался всеми силами возглавить сопротивление индейцев против «бледнолицых оккупантов», но из-за чрезмерного экстремизма и провокации вражды между нациями, он был исключён из Движения американских индейцев. В 2007 году по инициативе Минса было объявлено создание виртуального государства под именем Республика Лакота. В своём интервью он заявлял, что «большая часть всего света поддерживает движение независимых индейцев и радуется за них». На деле же никто из мировых лидеров даже не удостоил внимания виртуальную страну, представляющую собой лишь обычную группу в соцсетях. Минс умер в 2012 году от рака горла, навсегда похоронив свою мечту о независимости индейцев в Штатах.

На данный момент резких вспышек сепаратизма среди индейского населения не наблюдается. НО учитывая события 2020 года, всё может измениться в любой момент. Ведь проблема была глубоко закопана в землю, но полностью не уничтожена. А все «закопанные» проблемы, как известно, рано или поздно поднимаются из могил.