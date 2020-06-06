Всем на колени. Ситуация с протестами в США не разрешается

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6 июня 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Погромы в США, фото соцсети

Соединённые Штаты в этом году познали на себе все ужасы катастрофы. Вначале на страну обрушился коронавирус. Болезнь унесла более 100 000 американских жизней. Пандемия до сих пор не уходит с территории этого государства, и едва ли уйдёт, ввиду недавних событий. На сегодня в Америке всё ещё продолжаются протесты, демонстрации и беспорядки, правда уже не в таком масштабе, как в прошедшую неделю.

Страна уже начинает напоминать какую-то африканскую державу, где местные жители решили устроить революцию. Большая часть участников этого мятежа – это афроамериканцы. Всё случилось по вине полицейского, безжалостно убившего темнокожего Джорджа Флойда при задержании. Это событие повлекло за собой целую серию нарушений карантина и массовые беспорядки, едва не поставившие страну на грань гражданской войны.

Акции активно поддержали афроамериканцы, некоторые из которых посчитали себя героями-революционерами. В спешке сформировались бандитские группы, которые ринулись на разграбление городов. Несколько десятков крупных городов, включая и самые развитые регионы, превратились в зоны боевых действий. Подобного в Соединённых Штатах не случалось даже в тяжёлом ХХ веке. Дональду Трампу пришлось вызвать на подавление не только Национальную гвардию, но и даже армию США. В небе над городами появилось множество военных вертолётов. Не все местные жители поддержали беспорядки. В стране сохраняется немалое количество сторонников действующей власти во главе с Дональдом Трампом. Так называемые приверженцы власти благодарят своё правительство за помощь во время коронавирусной пандемии и призывают президента остановить творящийся беспредел. Ведь массовые бунты спокойно могут привести к новой волне коронавирусной эпидемии.

Стоит отметить и про акции стояния на коленях, устраиваемые самими американцами. Данные действия уже не раз совершили сотрудники полиции, опустившись ниц перед протестующими. Также среди митингующих были и те, кто добровольно преклонил колени перед всеми темнокожими и едва ли не целовал им туфли. Это было что-то вроде акции извинения за расовую вражду в прошлых столетиях. Но всё же подобные действия выглядят странно. Ведь в таком случае всем государствам мира стоит извиняться друг перед другом на коленях. Всем жителям Британии, к примеру, следует опуститься ниц перед американцами за преступления 18-го столетия, монголам – перед русскими, европейцам – перед евреями, а китайцам, получается, перед всем земным шаром за коронавирусную пандемию. Все эти акции походят на обычную несуразицу.

Но, а что говорить про самих афроамериканцев? Джордж Флойд, без сомнения, не заслужил мучительной смерти и полицейского, убившего его, следует заточить в тюрьму. Сами афроамериканцы – это такие же граждане, как и мы с вами, и никто не смеет притеснять их. Все мы живём на одной планете и являемся величайшей из всех форм жизни. Но всё же не стоит забывать, что Джордж Флойд был ещё и виновником различных преступлений. Этот человек был весьма опасным для общества. Есть даже слухи, что при задержании он уже находился в состоянии наркотического опьянения. Поэтому не стоит ни в коем случае переходить границы в почтении его памяти.