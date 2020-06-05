«Вирусная проверка на вшивость». Карантин и изоляция – испытание для любой семьи

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 июня 2020, 23:54 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Коронавирусная пандемия не только расколола общество в политическом плане, но и поставила под удар многие семьи. Находясь в изоляции люди столкнулись с множеством проблем, о которых они ранее и не знали. Ведь большая часть семей в современном мире состоит из работающих мужчин и женщин.

Многие вероятно удивятся, но домохозяйка – это тоже профессия, причём весьма нелёгкая. Посему женщин, занимающихся хозяйством, тоже можно приравнять к работающим. Во время изоляции люди столкнулись друг с другом в прямом смысле этого слова. Все мы живые существа со своими проблемами и сложностями. Идеальных людей просто не существует. И посему многие женщины, видевшие в своих избранниках принцев, изрядно разочаровались. Впрочем, это касается и мужчин. Разочарование и стремительный «спад» любви преследовали многие пары во время изоляции.

Вирус, пришедший на нашу планету, хорошо испытал миллионы семей. В нескольких крупных странах, в том числе и в России, участились случаи домашнего насилия. В нашей стране, к сожалению, проблема насилия в семьях всё ещё актуальна. Нередки и домостроевские семейные черты, в которых мужик – есть всё, и никто не может ему даже возразить. Впрочем, и феминистических браков с преобладанием тиранической женской власти тоже хватает. Подобные семьи рассыпались в прах во время прошедшей пандемии. В европейских странах и США проблемы с домашним насилием, как правило, решаются быстро и эффективно. В некоторых европейских государствах даже сделали специальную функцию, благодаря которой униженная женщина (или мужчина) могут пожаловаться в ближайшей аптеке, и полиция проследует к ним незамедлительно. У нас же в России подобной функции не имеется, во всяком случае пока.

Трудности в плане домашних разборок испытали на себе практически все. Даже известные актёры и актрисы столкнулись с серьёзными скандалами. Например, звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный проявил жестокость по отношению к собственной семье.Его жена сделала весьма трогательное заявление в соцсетях. Судя по её словам и выражению лица, можно было отчётливо понять, что лгать ей просто незачем. Прилучный проявил себя не как настоящий мужчина, а как обычный уличный гопник, которому плевать на всех кроме себя. Ведь создавать трудности для собственной семьи, и в особенности для детей, в такой период может только недостойный человек. Подобных Прилучных по всей планете немало развелось. Бывали даже случаи убийств во время эпидемии. Причём убийства совершались в основном мужчинами. Без сомнения, вирус здесь проявил себя, как жёсткий испытатель брака на верность и любовь. В целости и сохранности остались только по-настоящему крепкие семьи, где уважение и почтение друг к другу всегда стоит на первом плане.