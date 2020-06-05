Наследники Лемурии? Жители Острова Пасхи вполне могут быть потомками исчезнувшей цивилизации

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 июня 2020, 01:08 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Рапануйцы – истинные обитатели Острова Пасхи, расположенного посреди могучего и необъятного Тихого Океана. Официально остров принадлежит республике Чили. Большую часть населения уже давно составляют чилийцы. Но остаются и местные обитатели, так называемые рапануйцы или пасхальцы, составляющие 40% населения острова.

По многим данным, эти люди – полинезийцы, но от остальных подобных народностей их отличает наличие в прошлом возможной цивилизации. Рапануйский язык имеет родство с гавайским, таитянским и маори, так что эти народности могут легко общаться между собой. Их обычаи не раз изучали известные учёные, в том числе и знаменитый Тур Хейердал.



Остров полон всевозможных тайн и секретов, которые до сих пор вызывают вопросы в учёных сообществах. Ведь у рапануйцев имеется письменность, многие элементы которой очень схожи с той, что использовали в Империи Инков, в Древнем Египте и даже Китае. Были найдены некоторые совпадения иероглифов. Система письма местных жителей называется – ронго-ронго (кохау-ронго-ронго). Предания, песнопения, легенды и мифы этого народа записывались на особенных деревянных дощечках. Большинство учёных склоняются к мнению, что письменность рапануйцев стоит относить к иероглифической. Языковую основу представляет собой рапануйский язык. Само письмо – исключительно слоговое. Существуют целые учёные группы, занимающиеся исследованием местной формы письменности. Некоторые исследователи склоняются к мнению, что остров Пасхи посещали инки, приплывавшие непосредственно с материка. Сами рапануйцы говорят про великое прошлое их народа, путешествовавшего по океану на кораблях. Вполне вероятно, их предки могли вступать в контакты и с южноамериканскими культурами.

Ещё одну нераскрытую тайну представляют собой гигантские каменные великаны под названием Моаи. По правде, они созданы и не из камня, а из прессованного вулканического пепла. Статуи поражают воображение своими внушительными размерами. Местные жители утверждают, что Моаи пришли на их остров сами. Создаются споры о строительстве подобных сооружений в древние времена. Судя по сводкам из мифологии и истории рапануйцев, их далёкие предки были мореплавателями и даже создавали подобие цивилизации. Но многие сведения аборигенов говорили про моаи, как про нечто уже существующее. Истинных строителей «каменных великанов» так до сих пор и не выявили. Но едва ли это могли быть люди с неразвитой культурой и технологиями. Подобные строения ясно говорят о существовании на острове Пасхи весьма высокоразвитой цивилизации, как минимум на уровне Древнего Египта. Вполне вероятно, мы имеем дело с намёками на древнюю Лемурию, о которой так много рассуждений в мистификаторских трактатах.

Многие полинезийские племена заявляют про существование в Тихом Океане загадочного «большого острова», который тянулся очень далеко. Рапануйцы такого же мнения. По их словам, когда-то их остров был значительно больше и шире. Стоит вспомнить многочисленные легенды о древней Лемурии или континенте Му. Материк, существовавший вероятно посреди Тихого океана, был погружён под воду благодаря неведомому катаклизму. Ведь не могут же почти все островитяне рассказывать одну и ту же сказку. Некоторые племена были изолированы друг от друга на достаточное расстояние. Но заявления о «большом острове» присутствуют практически у всех. Некоторые жители тихоокеанских островов, в том числе и сами пасхальцы, открыто говорят про то, что являются потомками общего народа, жившего здесь за тысячелетия до нашей эры. Охотно признаётся и теория о существовании Лемурии. На самом острове Пасхи никто не засудит за якобы «бредовые идеи», если начнёшь заговаривать с местными о древнейших цивилизациях человечества.

К сожалению, точной информации о возможной працивилизации посреди Тихого океана у учёных пока не имеется. Тихоокеанские глубины во многих местах до сих пор не исследованы. Мы рвёмся в космос к далёким звёздам, но и понятия не имеем о том, что сама Земля совсем не изучена. Существуют тысячи вопросов, на которые ещё ответов нет. И едва ли в ближайшее время мы получим необходимые сведения по поводу легендарного затонувшего материка.