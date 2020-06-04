Когда возможна вторая волна эпидемии коронавируса

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4 июня 2020, 11:08 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Уже 4 июня 2020-го, а коронавирус до сих пор не побеждён. По-прежнему продолжают выявляться новые заражённые.

Так же как и ранее, люди умирают тысячами. Смертность растёт с каждым днём. Но при этом растёт и число выздоровевших. В ВОЗ уже давно рассуждают о возможной второй волне коронавируса, который по их прогнозам, может прийти осенью. По словам некоторых учёных, COVID-19 пришёл в наш мир не просто надолго, а навсегда. Эксперты заявляют, что вирус станет таким же обыденным заболеванием, как ОРВИ или грипп. Ведь микроорганизм уже давно «внедрился» в окружающую среду. Некоторые полагают, что со временем вирус ослабеет, и лечить «ковид» станет значительно проще. Теорий и гипотез тысячи, а точной информации почти нет.

В ВОЗ призывают подготовиться к новому наступлению коронавируса в начале осени. Отечественные медики заявляют, что вторая волна и её масштабность будет зависеть от погоды этим летом. Если лето будет прохладным и дождливым, то скорее всего нас ждёт резкое ухудшение ситуации. Впрочем, есть и те, кто утверждает про нелепость подобных заявлений. Например, люди, совсем не признающие коронавирус или те, кто считает, что искусственная форма склонна распадаться и исчезать.

Большая часть жителей нашего мира уже давно признаёт COVID рукотворным оружием, созданным неизвестными силами. Одни винят в распространении и создании вируса Китай, другие США, а третьи заявляют про неизвестных террористов. Есть даже люди, утверждающие, что вирус был занесён в прошлом году упавшим метеоритом, и потому инопланетному микроорганизму нужно время, чтобы полностью «влиться» в земную среду обитания.