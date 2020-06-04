«Бревно в глазу». Иран призывает США остановить жестокость полиции, но при этом в самом Иране это норма

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4 июня 2020, 10:49 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Правительство Ирана официально призывает США остановить жестокость и насилие.

По словам администрации аятолл, в Штатах народ находится в «угнетённом» положении. В особенности дискриминации подвергаются люди с другими цветами кожи, вроде афроамериканцев или индейцев. Иран неплохо зацепился за американскую «проблему дискриминации», хотя при этом в самой исламской республике царит кошмар, намного более худший, чем в самых преступных кварталах Штатов. Жестокость полиции и произвол для Ирана – абсолютная норма. Впрочем, в этой стране при задержании могут не то, чтобы задушить, а даже сразу расстрелять из всех видов оружия.

В самом Иране случаи насилия правоохранителей просто зашкаливают. Естественно, само правительство отрицает этот факт, рассказывая всем про несокрушимость режима и преданность населения. Однако само население ещё в начале января протестовало против власти. Многие иранцы уже устали от тирании, установленной аятоллами. Режим, создавшийся в Иране в 1979 года, давно превзошёл по преступлениям деспотию шаха Пехлеви. Местные жители уже не понимают, что же именно изменилось после бегства самодержца.

В Иране до сих пор действуют средневековые порядки, большая часть народа находится в порабощении. Уровень жизни – один из самых низких на планете. При этом правящие круги позволяют себе едва ли не всё, что можно в этом мире.