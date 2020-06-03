«А что если всё это спланировано?» Возможные создатели коронавируса могут быть виновны и в американских мятежах

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 июня 2020, 18:23 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Теории есть теории. Одни могут быть вполне правдоподобными, другие - представлять собой бред сумасшедшего. Но всё же многие вполне здравомыслящие аналитики склоняются к мнению, что всё произошедшее на Земле в этом году – это тщательно спланированная операция, управляемая неизвестными силами.

Речь пойдёт конечно же не о редкостной нелепости вроде обвинения Билла Гейтса, системы 5G и масонских орденов. Все мы забываем про существование так называемого мирового терроризма. Никто не отменял тот факт, что Covid-19 мог быть спокойно похищен неизвестными лицами из Уханьской лаборатории, и впоследствии распылён во многих областях планеты. Отсутствие подобных сведений в официальных источниках ещё не означает, что всего этого не могло случиться в реальности. Вполне вероятно, многое от нас попросту скрывают спецслужбы и предпочитают не делиться информацией. Иногда правда бывает слишком ужасной, чтобы её раскрывать общественности.

Некоторые турецкие политики ещё в апреле месяце утверждали, что коронавирус – это искусственное биологическое оружие. Только вот говорили они вовсе не про китайские разработки и не про оружие США, а про более глобалистические организации, которые вполне могли пойти на передел мировой экономики. В целом, теория турецких политиков вполне адекватна и достойна для обсуждения. Факт об искусственном происхождении «ковида» подтверждает почти всё правительство США. В руководстве этой страны сидят далеко не «диванные критики», а вполне здравомыслящие люди, связанные с разведывательной деятельностью. Тот же Майк Помпео несколько лет являлся директором ЦРУ. Он до сих пор имеет доступ ко всей секретной информации, которая только существует на Земле. США обвиняет в изобретении супероружия Китай, но что если власти Поднебесной виновны лишь косвенно? Пока ещё неизвестная миру террористическая организация могла спокойно воздействовать на правительство Китая, причём сами китайцы могли и не догадываться о том, что они работают на врага. Под прикрытием возможной вакцины от СПИДа учёные могли разрабатывать опаснейшее ОМП на планете по заказу террористов. Оружие, впоследствии распущенное в нескольких странах мира. Си Цзиньпин мог узнать об этом лишь после распространения вируса, либо же после его возможного похищения из лаборатории. Все эти события вполне реалистичны для нашего мира. Китай продолжает скрывать информацию о разработках в Уханьской лаборатории, и до сих пор не допускает туда никого из ВОЗ.

Рассмотрим теорию о существовании коронавирусных террористов поподробнее. Возможная экстремистская группировка , устроившая «ковидную бурю» по всему миру, явно претендует на мировое господство. Ведь с помощью своего чудовищного оружия они обрушили немало стран в экономическом плане. Хуже всего пришлось Европе, России и США. В европейских странах умерло много людей (в основном стариков и инвалидов), усилилась безработица, а также появился раскол среди государств, казавшихся ранее единым целом. Евросоюз обвалился, как карточный домик. Нет уже никакого единения и рассуждения о былой славе. Ещё хуже пришлось россиянам и жителям Америки. В России значительно усилились антиправительственные настроения. Впрочем, то же самое случилось и в США. Малый бизнес едва не прекратил своё существование на территории РФ. Огромное количество людей оказалось без жизненных средств. В Америке увеличился уровень безработицы. Несмотря на организованные Трампом выплаты появилось много людей, недовольных властью и её политикой по отношению к населению. Медицинский уровень США показал свою неэффективность. Более того, общие капиталистические принципы большинства стран мира уже стали неактуальными. Большинство людей были готово вернуться даже к коммунистическому строю, лишь бы хоть как-то продержаться и не умереть. Возникали вопросы жизни и смерти не только от коронавируса, но и от банального голода. Прежние порядки начали стремительно разрушаться.

Сейчас по всей Америке вспыхивают массовые восстания. Случилось всё из-за того, что один из полицейских превысил свои полномочия и убил при задержании человека. Он слишком сильно надавил на шею афроамериканцу Джорджу Флойду и привёл того к смерти от асфиксии. Подобные случаи происходили нередко на территории США. Ещё в 70-е годы расистские принципы сохранялись. Это не раз приводило к многочисленным бунтам в разных штатах. Но то, что творится в США сейчас – это настоящая революция. События в Америке уже окрестили «чёрным майданом». Появились группы вооружённых людей, призывающих население к выступлению против властей. В боях стали участвовать не только афроамериканцы, но и другие жители США. Усилились разбой, мародёрство и бандитизм. Даже отечественные ресторанные магнаты уже вынуждены обороняться с оружием против нападающих мародёров. Трамп уже объявил о катастрофическом положении в стране и намерен ввести армию в охваченные восстаниями города. Противостояние пока ещё не привело к гражданской войне, но ситуация может измениться в любой момент. Не стоит забывать, что в США ещё свирепствует пандемия коронавируса. Возникшие бунты могут спокойно привести к ускорению распространения «ковида» по всем территориям Штатов. Но что, если всё, случившееся в Америке, это лишь продолжение таинственной программы врага?

Вначале мы все познали на себе ярость коронавируса. Он уничтожил уже почти полмиллиона людей по всему миру. И это было сделано за каких-то три месяца. Сейчас же всё ухудшилось многократно. Из-за «ковидного» вопроса перессорились между собой США и Китай, оказавшись на грани мировой войны. Мир ещё никогда не подступал так близко к глобальному ядерному конфликту. Люди тем временем продолжают массово умирать от коронавируса. В тех же Штатах число погибших уже заходит за 100 000 человек. И вдруг в конце мая приходит новая беда в лице массовых мятежей в десяти крупных городах. Всё, что происходит, больше похоже на тщательно спланированную операцию по выведению из строя сверхдержав. В России неизвестные террористы вполне могли влиять на противостояние людей и власти. Всё больше и больше наших соотечественников стали питать к правительству лютую ненависть. К тому же участились и атаки со стороны исламистов. Уже не раз звучали новости о предотвращении нескольких терактов со стороны ФСБ. Но по чьему заказу действовали эти фанатики? Почему именно сейчас, в то время, когда вирус проник в каждую страну мира? В Штатах ситуация уже доходит до настоящей войны местных жителей и правительства Дональда Трампа. В ход спокойно идёт огнестрельное оружие. Не хватает лишь только танков и авиации. Две крупнейшие страны мира погружены в ужасающий кризис, которого не случалось многие десятилетия. И если заглядывать вперёд, становится действительно тяжело на душе и даже страшно. В случае нестабильности в США может случиться внезапная смена власти, и страна мгновенно погрузится в пучину хаоса. То же самое стоит сказать и про другие страны, где уровень недоверия к власти уже на стадии катастрофы. Что, если всё это второй этап захвата контроля над планетой, устроенный неизвестными террористами? Что, если мы все находимся под ударом общего врага, жаждущего заполучить в свои руки целый мир?

Не стоит забывать и про странные случаи в США, произошедшие ещё в начале мая. 6 мая в СМИ просочилась информация о странном убийстве крупного китайского учёного, доктора Бина Лю. Он активно работал над изучением механизмов Covid-19, и в будущем собирался раскрыть какую-то тайну общественности. Но вскоре его таинственным образом застрелили. Впоследствии, дело просто закрыли, а новости об учёном перестали поступать общественности. А ведь человек действительно хранил какой-то секрет, который собирался обнародовать. Причина его убийства до сих пор остаётся неясной. Ведь как бы ни говорили официальные сведения, всё это может оказаться банальным фейком, умышленным сокрытием информации. Вполне вероятно, доктор Лю знал такие сведения, которые бы перевернули всё наше представление о современном мире.

Если «ковидные» террористы и существуют, то они явно превзошли по своим злодеяниям самого Гитлера. Ведь даже при Третьем Рейхе не применялось биологическое оружие, косящее людей тысячами. В любом случае, когда-нибудь мы все узнаем правду, и будем вспоминать об этом периоде, как о самом страшном в истории всего человечества.