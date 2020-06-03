Вопиющей неполиткорректности пост

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 июня 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели», Владислав Иноземцев, д.э.н. директор Центра исследований постиндустриального общества ] Источник: Эхо Москвы

Владислав Иноземцев, фото соцсети

Заранее извиняюсь перед всеми, чьи чувства я могу задеть своими словами, но мне хотелось бы высказаться относительно событий в Соединённых Штатах, спровоцированных безвременной кончиной Джорджа Флойда, который был жестоко задушен полицейским Дереком Шовином 25 мая в Миннеаполисе. Как всем известно, данный прискорбный инцидент вызвал продолжающиеся вот уже больше недели погромы и волнения в многих американских городах. Мнения на эту темы сегодня касаются очень широкого круга тем – от необходимости «левого поворота» ради преодоления несправедливости и неравенства до сравнений происходящего в США с ситуацией в России.

Я бы хотел сузить границы своей небольшой ремарки и не делать вселенских обобщений, остановишись на нескольких пунктах.

Во-первых, насилие всегда заслуживает осуждения. Насилие со стороны представителей власти – особенно. Если оно оказывается неспровоцированным – тут уж и слов нет. Однако полицейские силы в большинстве демократических государств используются преимущественно для поддержания правопорядка. О покойном г-не Флойде, ныне считающемся мучеником, из Википедии мы узнаём, что он родился в Северной Каролине, учился в школе в Техасе, был прекрасным баскетболистом и играл в американский футбол, а позднее выступал в составе любительской хип-хоп группы. В статье, которая была загружена в последние дни более 10 миллионов раз, однако, не говорится, что его арестовывали за кражи в 1998 и 2002 годах; что он отбыл ещё 10 месяцев тюрьмы в 2005-м за хранение кокаина и, наконец, провёл 6 лет за решеткой в Хьюстоне после вооружённого ограбления в 2007 году (да и в момент задержания он тоже был под наркотой). В большинстве публикаций, авторы которых дружно осуждают расизм и полицейское насилие, ничего этого вы тоже не прочтёте.

Во-вторых, совершенно неверно представлять себе дело так, будто на улицах американских городов белые садисты, наводнившие силы правопорядка, только и занимаются тем, что убивают чёрных и представителей других меньшинств. В столице, Вашингтоне, доля негров в числе полицейских составляет 59,3% при 48,7% в общем населении округа Колумбия; в Бирмингеме, штат Алабама, чёрных служит 73,1% при 60,7% доле в населении, а в Майами – 32,5%, что превышает их долю в числе жителей этого города более чем вдвое. В том же Майами испаноязычных в полиции – 70%, в Лос-Анжелесе – 48,6%. Да, в Чикаго, Бостоне и Нью-Йорке большинство полицейских – белые, но их доля среди офицеров и сержантов редко превышает долю в населении крупных городов более чем на 15 процентных пунктов. Работа полицейских в Америке опасна – и, что характерно, смерти блюстителей закона при исполнении своих обязанностей распределены немного необычно: в 2019 году из 89 погибших на страже закона офицеров белыми оказались… 79 человек. Тут я просто воздержусь от комментариев. Замечу, правда, что по чистой, видимо, случайности, за последние 40 лет ни одно выступления против полицейского насилия в США не было спровоцировано убийством белого гражданина.

К сожалению, в наше время, когда очень многое считается не только дозволенным, но даже достойным, бессмысленно взывать к рациональности тех, кто поддерживает подобные проявления, полагая их борьбой против несправедливости. Да, большинство афроамериканцев живут тяжело – медианный доход семьи составляет около 40 тыс. долларов в год – но это означает также, что практически всё чёрное население страны всего месяц-полтора назад получило от несправедливого американского государства чеки в сумме $1200 на человека, а та его часть, что потеряла работу, исправно кладёт в карман по $600 в неделю в качестве повышенного «короновирусного» пособия – что, как подсказывает арифметика, превышает их прежнюю среднюю зарплату. Никто из получателей, насколько мне известно, не отказался с возмущением и гневом от этих подачек белого супрематиста Д.Трампа. Однако, повторю, так как взывать к логике сложно, я закончу попыткой оценить последствия происходящего.

Как и полагается борцам за справедливость и истинным гуманистам, представители этого лагеря не могли не воспользоваться столь вопиющим инцидентом. Дж.Байден, пожертвования на кампанию которого взрывным образом выросли за последние дни, потратит небольшую их часть на поездку в Миннеаполис на похороны г-на Флойда. Однако мне кажется, что выбранная тактика может и не сработать. В 2016 году демократы проиграли выборы потому, что им показалось, будто из самых разнородных меньшинств можно сложить большинство. Между тем именно это и стало фактором мобилизации того посконного, малообразованного, сексуально «традиционного» большинства, которое в кои веки дошло до избирательных участков и проголосоало за республиканцев. Авторитет Д.Трампа сегодня пошатнулся из-за эпидемии и экономических потрясений – но безудержная волна насилия, которая разливается сейчас по американских городам, имеет все шансы восстановить, а не окончательно обрушить поддержку нынешнего президента (дополнительным фактором является недооцененное многими стремительное восстановление рынков, нашпигованных бесплатными деньгами от ФРС). С индексом S&P500 на новых исторических максимумах, вероятно, уже в августе, с картинками бесчинствующих молодчиков в магазинах и на улицах и с 61,3% белого населения шансы Д.Трампа могут оказаться выше, чем они сегодня видятся сторонникам демократов. Хотя этого, похоже, никто из них не замечает…