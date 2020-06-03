Аргументы Недели → Мнение 13+

3 июня 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели», Артур Макаров, актер театра и кино, поэт, фото фейсбук ]

Артур Макаров, актер театра и кино, поэт, фото фейсбук

Недавно, разбирая публикации из своего архива, наткнулся на давнее интервью, опубликованное в 2003 году в журнале "Огонёк". Корреспондент с интересом расспрашивал о старом Арбате, о выступлениях у театра Вахтангова, за чашкой кофе в кафе Барвиха. А я без всякой надежды на публикацию, рассказывал всё, что лежало на душе после только что проведённого уличного концерта. Говорил то, что думаю, то, что чувствую, не кривя душой.

Перечитывая это старое интервью, я задумался о том, как меняются времена, как меняются нравы. Я знаю наверняка, что сегодня уже не та публика, для которой хотелось безбашенно выступать. Уставшие, озабоченные поиском денег и выгоды, люди. Они не могут смеяться так, как смеялась публика, выдыхавшая из себя со смехом остатки советского воздуха. Сегодняшним людям нечего выдохнуть, потому что жить и дышать по большому счету, сегодня нечем.

Мир становится крайне прагматичным. И те, кто хотят сегодня построить цифровой рай на земле, присваивая себе функцию Бога, построившего окружающий нас мир числом и мерою, они, к несчастью, забывают о том, что, помимо чисел, Создатель руководствовался ещё и мерою. Забывая о мере, джентльмены из властных структур строят цифровой ад, в котором страшно и отвратительно жить будет всем. И в первую очередь тем, кто считает себя элитой. Невозможно быть богатым среди нищих, можно быть лишь первым среди нищих. Истинно богатый человек должен жить среди богатых людей, тогда он сможет считаться истинно богатым.

Какая степень свободы у начальника тюрьмы, если его срок на этом посту пожизненный? Истинно свободным человеком можно быть только среди свободных людей.

Открытый, душевный человеческий смех - это показатель степени человеческой свободы.

Мне горестно от того, что сегодня люди не могут смеяться так, как смеялись ещё 10 лет назад. Их смех уже не тот, что был в лихие 90-е годы. Он похож на смех пациентов из больничной палаты, которым при очередном обходе, глав врач пообещал короткую жизнь, и выход из больницы вперёд ногами.

Самое страшное, что может произойти с любым народом, это утрата жажды к веселью и радости.

Истинное веселье невозможно выразить в цифрах, оно не подчинено никаким законам.

Хочется заорать во всю глотку:"Веселитесь, люди!" Выметите из своих мозгов мусор горести и обид, злобы, зависти. Это всё мешает вам жить и радоваться жизни, синему небу, солнышку, воде, воздуху, первозданной красоте природы. На кой черт нужна долгая, богатая, комфортабельная жизнь, если она лишена радости, искреннего веселья?

Самая широкая улыбка у черепа. Она застыла в нем навечно, но она уже не доставляет радости ни уму, ни сердцу.

Веселитесь, пока мы живы, множьте радость, не впадайте в уныние, и окружающий вас мир ответит вам взаимностью.