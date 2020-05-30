Меркель теряет терпение

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30 мая 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели», Анна Розэ, журналист "Эха Москвы" в Берлине ] Источник: Эхо Москвы

Анна Розэ, журналист "Эха Москвы" Берлине, фото соцсети

Кто говорит, что за газ Ангела Меркель все России простит, плохо знает Ангелу Меркель. Физик по профессии, канцлер ФРГ практично отличает «божий дар от яичницы», как говорится по-русски, и «яблоки от груш», как целомудренно гласит немецкая пословица.

Только что правительство ФРГ в очередной раз дало понять Трампу и его послу, который как дым из ватиканской трубы дает знаки о настроении американского президента по отношению к Берлину, что шантаж фирм, участвующих в проекте «Северный поток 2», дело неприемлемое и как экономический шантаж само по себе постыдное. Однако ахтунг! Этот знак из немецкой трубы не стоит понимать как лозунг «from Berlin with love». Особенно в свете событий вокруг расследования кибератаки на бундестаг, произошедшей в апреле-мае 2015 года.

Тогда хакеры проникли на сервер германского парламента и стащили 16 гигабайтов данных. По всей видимости, они действовали без особого плана, собирая все, что попадет в их сеть. Как выяснилось, они захватили и данные из депутатского офиса Меркель в бундестаге. Однако сведения не были секретными.

5 мая германское уголовное ведомство назвало главного подозреваемого – Дмитрия Бадина из хакерской группы APT 28 (Advanced Persistant Threat) — и вынесло приказ о его аресте. В ходе следствия, которое пять лет велось под эгидой федеральной прокуратуры как дело против суверенного государства ФРГ, выяснилось, что Бадин работал на ГРУ.

Во время часа вопросов и ответов в бундестаге в середине мая Меркель назвала это нападение «чудовищным» фактом. Канцлер подчеркнула, что существуют «тяжелые улики» российского участия в кибератаке. Сдержанная обычно, Меркель заявила, что «серьезно относится к этому происшествию». Ей лично «это доставляет боль, особенно в свете постоянных усилий по установлению лучших отношений с Россией». Она и дальше собирается работать в этом направлении, «однако подобные происшествия не делают ситуацию проще».

Канцлер ФРГ заявила, что невозможно «просто не обращать внимания на российскую стратегию ведения гибридных войн, которая включает намеренную дезориентацию и искажение фактов». Грозовые облака сгустились окончательно, когда Меркель заявила, что «доверительное сотрудничество уже разрушено». Канцлер подчеркнула, что Германия оставляет за собой право «принять меры для того, чтобы ясно довести это до сведения российской стороны». При этом Меркель упомянула высылку сотрудников посольства России после убийства Зелимхана Хангошвили в центральном берлинском районе Тиргартен.

Газ – это хорошо, но залезать в постель к своему «другу» — это уже не хорошо. Экономика и политика – разные вещи, смешивать два этих ремесла Меркель теперь окончательно явно не намерена.

Российская сторона, по всей видимости, плевала на сигналы, которые подала Меркель. Как и в деле убийства Хангошвили, министр иностранных дел России все отрицал. Вряд ли это было особенно мудро. Потому что выбор лексики Ангелы Меркель явно указывал, что она дико рассержена и даже просто в ярости. И, кстати, канцлер ФРГ никогда не говорит лажу. Если уж физик Меркель кого-то конкретно обвиняет, то за этим стоят железно проверенные факты.

То, что терпение канцлера лопнуло, говорит приглашение российского посла на «ковер» в МИД ФРГ 28 мая. Выждав две недели и не получив никакой реакции, госсекретарь МИД Мигель Бергер от имени правительства ФРГ еще раз «жесточайшим образом» осудил хакерское нападение на германский парламент. Послу указали на приказ об аресте «российского гражданина Дмитрия Бадина, который был вынесен генеральным прокурором ФРГ на основании серьезного подозрения в совершении преступления».

Обвиняемый совместно с другими сообщниками осуществлял шпионскую деятельность против ФРГ по заданию спецслужбы другого государства, говорится в заявлении МИД. Будучи членом группы APT 28, Бадин в апреле-мае 2015 года совершил хакерскую атаку на бундестаг, подозревает Германская федеральная прокуратура. Существуют отягчающие улики, указывающие на то, что в момент нападения он был сотрудником спецслужбы ГРУ, подчеркивает МИД ФРГ.

APT 28 – одно из имен так называемой Sofacy Group, которая, по оценке западных спецслужб, представляет собой команду хакеров, выступающую как подразделение ГРУ. Орган защиты конституции ФРГ пишет на своем веб-сайте, что эта группа известна под названиями Fancy Bear, Pawn Storm, Sed-nit, Sofacy и Tsar Team. Подчеркивается, что группировка предпринимает долговременные хакерские атаки на различные международные организации и общественные институты.

Наряду с кибератакой на бундестаг точно установлено, что этой группировкой в июне 2016 года произведено нападение на сеть Democratic National Committee (DNC) в США с последующим хищением данных, говорится на вебсайте. Киберразведка ФРГ, Орган защиты конституции и другие германские спецслужбы подозревают, что «за хакерскими кампаниями APT 28 стоят российские государственные органы». Особенно об этом говорит выбор «жертв»: «структуры НАТО, ОБСЕ, а также министерства обороны и МИД западных стран, кавказские органы и российские оппозиционеры». На российское происхождение указывают «технические параметры»: например, «языковые настройки, время кибератак и системы жертв».

По всему миру при кибератаках группы используются «одни и те же сервисные структуры и вирусные компоненты». Они представляют собой «стандартный инструментарий APT 28», что подробно описывается в публикациях предприятий по электронной безопасности. Нападение на бундестаг произошло с помощью «электронных писем Spear-Phishing с вирусными ссылками и приложениями».

Правительство ФРГ оценивает это новое уголовное дело также на фоне продолжающегося расследования убийства Зелимхана Хангошвили и «категорически заявляет о возможном принятии дальнейших мер». Оно собирается обсудить в Брюсселе применение «санкционного режима Евросоюза в отношении кибератак против ответственных за нападение на бундестаг, в том числе господина Бадина», говорится в заявлении МИД ФРГ.

Предписание о санкциях против хакеров третьих стран, принятое Еврокомиссией год назад, предусматривает запрет на въезд, арест имущества и счетов ответственных за «злостное вторжение в европейские информационные системы». Пока ЕС еще не выносило санкции за кибер-шпионаж.

Российское посольство в своем заявлении назвало этот новый скандал избитой историей и в очередной раз отвело от себя подозрения. Иными словами: Орган защиты конституции, МИД, генеральный прокурор, ведомство по уголовным расследованиям ФРГ, а также Меркель не ведают, что творят, выдумывают факты и зря наезжают на невинную Россию? Те, кто разбирается в Германии, вряд ли будут это утверждать.

Меркель – это не Трамп. Между ними есть некоторые нюансы. Кроме того, немецкая промышленность канцлеру хоть и не подчиняется, но, в отличие от некоторых, хорошо улавливает сигналы. Так что не ровен час, груши станут яблоками, а божий дар – яичницей.